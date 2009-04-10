tanrad трейдер



Имя: Юрий Пол: Мужской Возраст: 53 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 6,363 Благодарностей: 3,695 УГ: 8 Записей в FX-блоге: 561 Подписок: 41 награды

Дополненная реальность принесет Apple $15 млрд к 2020 году Интерес к технологиям дополненной реальности демонстрируют не только Apple, ее активно внедряют Google, Microsoft, Facebook и другие компании. По прогнозам аналитиков к 2021 году рынок AR достигнет от $108 млрд (Digi Capital) до $200 млрд (IDC)



Дополненная реальность (augmented reality, AR), показанная Apple в презентации iPhone X, станет часто используемой функцией, что может принести Apple около $15 млрд выручки в 2020 году, прогнозирует старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.



В беседе с Forbes он отмечает: «Я считаю, что она может спокойно превысить в $200 млрд к 2021 году. И не только за счет игр, хотя это одна из самых легкомонетизируемых отраслей». Старший аналитик ИК «Фридом Финанс» уверен, что дополненная реальность будет применяться в производстве, хирургии, авиации, рекламе, дизайне 3D-моделей и в других сферах.



Позиции конкурентов

Интерес к технологиям дополненной реальности демонстрирует не только Apple: Facebook, Google, Microsoft активно внедряют AR в свои проекты. «Игры, вроде Pokemon Go показывают насколько может стать популярной игра оснащенная AR. В Pokemon Go в месяц играют около 65 млн игроков, всего загрузок было совершенно 750 млн, и при этом компания Nintendo заработала на этой игре порядка $950 млн с помощью внутриигровых покупок», — рассуждает эксперт о возможностях заработка при помощи такой технологии.



Несмотря на основной фокус Facebook на разработку и исследования в области виртуальной реальности, куда соцсеть намерена вложить $3 млрд в ближайшее десятилетие, компания действует и на рынке дополненной реальности. В 2014 году компания Цукерберга завершила покупку производителя шлемов виртуальной реальности Oculus Rift за $2 млрд, а недавно «был замечен патент на Oculus очки, которые работают с дополненной реальностью, поэтому мы прогнозируем увеличение инвестиций в эту сферу со стороны Facebook до $1,5 млрд к 2020 году», делится собеседник Forbes. О том, что Facebook нацелена на проекты в сфере дополненной реальности, Цукерберг говорил еще в 2016 году.



Как Apple заработает

«С помощью мощных процессоров и отдельной платформы AR Apple Kit для разработчиков прорыв и широкое использование дополненной реальности не за горами. Порядка 385 млн устройств будут поддерживать необходимый технологический стандарт AR, а массовость всегда привлекает инвестиции. В 2018-19 годах в эту отрасль потекут деньги уже из не-технологических секторов», — заключает Меркулов.

«В настоящие время это [дополненная реальность] выглядит исключительно как развлечение, но с появлением соответствующих приложений Face ID станет ключевым фактором для маркетинга и продаж iPhone X, а также важным драйвером рынка дополненной реальности в целом», — соглашается с аналитиком эксперт AVRA (Ассоциации дополненной и виртуальной реальности), генеральный директор компании Vortex.Pictures Евгений Борисов. В качестве причин развития рынка AR после выхода на него Apple, Борисов отмечает уникальность положения американской компании: «Она полностью контролирует аппаратную и программную составляющую своих продуктов. Разместив по две камеры на лицевой и обратной стороне телефона и очень точно откалибровав датчики перемещений, компания получила возможность взаимодействовать с трехмерным пространством намного точнее других производителей смартфонов».



Конкурентным преимуществом Apple на рынке Борисов считает и качество построения трехмерной модели лица, которое Apple реализовала с помощью приобретенной в 2015 году компании FaceShift. По мнению Борисова, открывая возможности AR для смартфонов Apple дает возможность рынку создать экосистему приложений — как игр, так и бизнес-решений, — которые позволят пользователям понять, зачем вообще им нужна дополненная реальность. «Через пару лет, используя опыт работы с fashion-индустрией (полученный с помощью Apple Watch), компания сможет выпустить на рынок специальные очки и убедить потребителей, что это — круто!» — прогнозирует гендиректор Vortex.Pictures.



Развиваясь в направлении дополненной реальности и виртуальной реальности, компании создают устройства и платформы, которые должны расширить пользовательский опыт. Так, флагманским продуктом Google является Tango, который с помощью сенсора глубины и широкоугольной камеры позволяет Android-смартфонам ориентироваться в пространстве и создавать дополненную реальность с шестью степенями свободы. Другой технологический гигант — компания Microsoft — разработала очки смешанной реальности HoloLens – продукт, известный в стадии разработки как Project Baraboo, который работает под управлением платформы Windows Mixed Reality под операционной системой Windows 10. HoloLens восходит к технологиям, использованным в контроллере Kinect для игровой консоли Microsoft Xbox, представленном ​​в 2010 году. Официальный выход Windows Mixed Reality запланирован на октябрь, при этом на одной из крупнейших технологических выставок IFA-2017 сразу несколько производителей техники — Dell, Lenovo, ASUS и Acer — показали свои шлемы смешанной реальности, которые базируются на Windows Mixed Reality.



Источник - forbes.ru

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