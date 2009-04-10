Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,859 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Дополненная реальность принесет Apple $15 млрд к 2020 году

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:53
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 53
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 6,363
Благодарностей: 3,695
УГ: 8
Записей в FX-блоге: 561
Подписок: 41
награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Дополненная реальность принесет Apple $15 млрд к 2020 году
Интерес к технологиям дополненной реальности демонстрируют не только Apple, ее активно внедряют Google, Microsoft, Facebook и другие компании. По прогнозам аналитиков к 2021 году рынок AR достигнет от $108 млрд (Digi Capital) до $200 млрд (IDC)

Дополненная реальность (augmented reality, AR), показанная Apple в презентации iPhone X, станет часто используемой функцией, что может принести Apple около $15 млрд выручки в 2020 году, прогнозирует старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

В беседе с Forbes он отмечает: «Я считаю, что она может спокойно превысить в $200 млрд к 2021 году. И не только за счет игр, хотя это одна из самых легкомонетизируемых отраслей». Старший аналитик ИК «Фридом Финанс» уверен, что дополненная реальность будет применяться в производстве, хирургии, авиации, рекламе, дизайне 3D-моделей и в других сферах.

Позиции конкурентов
Интерес к технологиям дополненной реальности демонстрирует не только Apple: Facebook, Google, Microsoft активно внедряют AR в свои проекты. «Игры, вроде Pokemon Go показывают насколько может стать популярной игра оснащенная AR. В Pokemon Go в месяц играют около 65 млн игроков, всего загрузок было совершенно 750 млн, и при этом компания Nintendo заработала на этой игре порядка $950 млн с помощью внутриигровых покупок», — рассуждает эксперт о возможностях заработка при помощи такой технологии.

Несмотря на основной фокус Facebook на разработку и исследования в области виртуальной реальности, куда соцсеть намерена вложить $3 млрд в ближайшее десятилетие, компания действует и на рынке дополненной реальности. В 2014 году компания Цукерберга завершила покупку производителя шлемов виртуальной реальности Oculus Rift за $2 млрд, а недавно «был замечен патент на Oculus очки, которые работают с дополненной реальностью, поэтому мы прогнозируем увеличение инвестиций в эту сферу со стороны Facebook до $1,5 млрд к 2020 году», делится собеседник Forbes. О том, что Facebook нацелена на проекты в сфере дополненной реальности, Цукерберг говорил еще в 2016 году.

Как Apple заработает
«С помощью мощных процессоров и отдельной платформы AR Apple Kit для разработчиков прорыв и широкое использование дополненной реальности не за горами. Порядка 385 млн устройств будут поддерживать необходимый технологический стандарт AR, а массовость всегда привлекает инвестиции. В 2018-19 годах в эту отрасль потекут деньги уже из не-технологических секторов», — заключает Меркулов.
«В настоящие время это [дополненная реальность] выглядит исключительно как развлечение, но с появлением соответствующих приложений Face ID станет ключевым фактором для маркетинга и продаж iPhone X, а также важным драйвером рынка дополненной реальности в целом», — соглашается с аналитиком эксперт AVRA (Ассоциации дополненной и виртуальной реальности), генеральный директор компании Vortex.Pictures Евгений Борисов. В качестве причин развития рынка AR после выхода на него Apple, Борисов отмечает уникальность положения американской компании: «Она полностью контролирует аппаратную и программную составляющую своих продуктов. Разместив по две камеры на лицевой и обратной стороне телефона и очень точно откалибровав датчики перемещений, компания получила возможность взаимодействовать с трехмерным пространством намного точнее других производителей смартфонов».

Конкурентным преимуществом Apple на рынке Борисов считает и качество построения трехмерной модели лица, которое Apple реализовала с помощью приобретенной в 2015 году компании FaceShift. По мнению Борисова, открывая возможности AR для смартфонов Apple дает возможность рынку создать экосистему приложений — как игр, так и бизнес-решений, — которые позволят пользователям понять, зачем вообще им нужна дополненная реальность. «Через пару лет, используя опыт работы с fashion-индустрией (полученный с помощью Apple Watch), компания сможет выпустить на рынок специальные очки и убедить потребителей, что это — круто!» — прогнозирует гендиректор Vortex.Pictures.

Развиваясь в направлении дополненной реальности и виртуальной реальности, компании создают устройства и платформы, которые должны расширить пользовательский опыт. Так, флагманским продуктом Google является Tango, который с помощью сенсора глубины и широкоугольной камеры позволяет Android-смартфонам ориентироваться в пространстве и создавать дополненную реальность с шестью степенями свободы. Другой технологический гигант — компания Microsoft — разработала очки смешанной реальности HoloLens – продукт, известный в стадии разработки как Project Baraboo, который работает под управлением платформы Windows Mixed Reality под операционной системой Windows 10. HoloLens восходит к технологиям, использованным в контроллере Kinect для игровой консоли Microsoft Xbox, представленном ​​в 2010 году. Официальный выход Windows Mixed Reality запланирован на октябрь, при этом на одной из крупнейших технологических выставок IFA-2017 сразу несколько производителей техники — Dell, Lenovo, ASUS и Acer — показали свои шлемы смешанной реальности, которые базируются на Windows Mixed Reality.

Источник - forbes.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Рейтинг инвестиционных счетов
tanrad вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рекламный бизнес Amazon принесет $ 5 млрд дохода в 2018 году Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.04.2017 17:49
Следующей инновацией Apple станет дополненная реальность Анна Чернобай Новости технологий и интернета 0 19.03.2017 22:05
Бизнес, который принесет €1 млрд. в 2021 году bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.02.2016 20:34
Дополненная реальность для примерки макияжа — быстрорастущий бизнес Funy-Maker Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.01.2016 14:03
Apple планирует выпустить электромобиль к 2020 году lubukr92 Новости в мире финансов и инвестиций 11 12.08.2015 13:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт Trillionsfund:9282 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар tigr
Toptradegroup - www.Toptradegroup.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Сергей Поляков
Как фрилансеру не попасть на заказчика-обманщика
От Сергей Поляков в разделе «Фриланс: общий форум»
Аватар Ratatara
Жена Юдашкина сдала квартиру, а арендаторы открыли там казино.)))
От Ratatara в разделе «Недвижимость»
Аватар seter
В России реализован первый страховой блокчейн-проект
От seter в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар МОЛ
Более половины банкоматов теперь установлены далеко от банковских отделений
От МОЛ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
422,859
Тем
489,328
Сообщений
12,186,990

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram