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Китайский скорый поезд может обогнать самолет
Китайские ученые рассказали о своих планах по постройке нового сверхскоростного поезда. По словам разработчиков, их устройство будет двигаться быстрее, чем самолеты. Реализация данного проекта уже распределена на три этапа, которые будут воплощать в жизнь последовательно.
Об новых планах было заявлено на Третьем международном космическом форуме Китая. Там было рассказано о том, что новый суперскоростной поезд хотят сделать летающим. Это позволит ему развивать большую скорость, не мешая при этом обычному дорожному движению. Заниматься проектом будет Китайская корпорация науки и промышленности. Она уже привлекла около 200 патентов, что позволит сделать поезд и магистрали для него очень современными и эффективными. Также будет привлекаться много иностранных технологических компаний, так как в будущем будут строиться и международные магистрали для летающего поезда.
По словам разработчиков, по внутрикитайским магистралям транспорт будет разгоняться до 2 тысяч километров в в час, а по международным — до 4 тысяч километров в час.
материал с supreme2.ru