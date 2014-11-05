vladtrchkv Любитель

Имя: Владислав Пол: Мужской Адрес: Саранск Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 05.11.2014 Сообщений: 214 Благодарностей: 20 УГ: 3 КП: 0.045

Как закончить жизнь у разбитого корыта? Метод Понци



Конечно, для любого жителя России самым ярким в этом плане человеком является Сергей Пантелеевич Мавроди – основатель финансовой пирамиды, замаскированной под акционерное общество. Он в моем рейтинге занимает почетное второе место. Для тех, кто стал жертвой мошенника он, наверное, останется самым зловещим жуликом планеты, но это не так, поверьте. Немного цифр. Мавроди обманул в общей сложности 10 454 человек, похитив у них около 3 миллиардов рублей. Затем он неоднократно пытался создать пирамиду в интернете на просторах сначала РФ, затем других стран.



Самое интересное, что отчасти ему это удавалось, находились люди, которые с открытой варежкой слушали все, что он говорит и относили ему свои денежки. Лох не мамонт, никогда не вымрет. Следующий персонаж в сфере финансовых махинаций не отличался большими оборотами, зато это самый известный человек в пирамидостроении. Тот, чьим именем и назван весь этот сомнительный бизнес.



Впервые в истории человечества придумал и реализовал схему, при которой вложенные средства никуда не вкладывались, а проценты вкладчикам выплачивались из вновь вложенных денег, итальянец Чарльз Понци. Неудачник по большому счету, был очень сообразительным и с мышлением преступника. Не в состоянии найти работу он придумывает план сбора денег с людей, а так как он не знал, как можно заработать , то и не стал этого делать. Просто выплачивал проценты из оборотных средств, которые постоянно пополнялись.



Понци неплохо жил определенный период времени, но в 1920 году пирамида развалилась. К слову сказать, это происходит в 100% случаев, никакого другого финала для этого вида преступной деятельности нет. Как бы долго веревочка не вилась, конец будет. И конец этот всегда трагичен и печален. Создатели пирамид либо не читают историю, либо настолько глупы, что верят в какой-то другой итог.



Чарльз Понци, закончивший свою жизнь в больнице Рио-де-Жанейро , оставил после себя чуть больше 70 долларов, на которые его тело и было предано земле. Не учел урок создателя американец Бернард Мейдофф. Будучи очень умным человеком, один из основателей американской биржи “насдак”, в какой-то момент решил не продолжать деятельность управляющего финансами вкладчиков своего фонда, а поступить по уже проверенной схеме итальянца Понци.



Воспользовавшись своим авторитетом, связями и знакомствами он без проблем пополнял свои счета новыми и новыми деньгами, а инвесторы, удивляясь стабильной прибыли, готовы были отдавать все до последнего цента. В какой-то степени жадность погубила этих людей, так необдуманно и неоправданно доверявших величайшему аферисту современности. Многие из тех, кто потерял свои сбережения, а общая сумма потерь составила около 60 миллиардов долларов, когда пирамида Мейдоффа рухнула, покончили жизнь самоубийством. Таким же образом оборвалась жизнь и одного из сыновей Бернарда Мейдоффа – Марк повесился в 2010 году, не выдержав давление прессы и стыда, который остался в наследство от деятельности отца. Тот в свою очередь получил 150 лет тюрьмы и проклятье каждого из инвесторов. Дети отвернулись от него с первого дня ареста, жена чуть позже.



Одиночество и ужас преследуют Мейдоффа каждый день. Каждый из дней, которые один за другим приведут его к смерти в стенах американской тюрьмы. А следовало то, всего на всего почитать историю тех, кто занимался подобными аферами гораздо раньше. И тогда стало бы понятно, что это короткая игра, неизбежно заканчивающаяся трагедией. И если все предыдущие неудачники заканчивали трагедией личной, то Бернард Мейдофф растоптал репутацию и жизнь самых близких ему людей. Отправившись за решетку доживать свой век, он оставил под ударом свою жену и двух сыновей, которые тут же попали под прицел журналистов, инвесторов и представителей закона. И ежедневно находясь на растерзании окружающих, оба сына ушли из жизни. Сначала Марк покончил с собой, а затем и Эндрю скончался от рака.



Судьбе пирамидостроителей позавидовать сложно, но в истории снова и снова находятся последователи Чарльза Понци – глупцы, которые верят в другой финал!



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© блогчастногоинвестора.рф Построение финансовых пирамид всегда заманивало любителей легких денег. Виртуозы создания фирм, которые ничего не делают, при этом имеют огромные денежные обороты, были во все времена. Я хочу поговорить о трех самых ярких представителях этого ремесла.Конечно, для любого жителя России самым ярким в этом плане человеком является Сергей Пантелеевич Мавроди – основатель финансовой пирамиды, замаскированной под акционерное общество. Он в моем рейтинге занимает почетное второе место. Для тех, кто стал жертвой мошенника он, наверное, останется самым зловещим жуликом планеты, но это не так, поверьте. Немного цифр. Мавроди обманул в общей сложности 10 454 человек, похитив у них около 3 миллиардов рублей. Затем он неоднократно пытался создать пирамиду в интернете на просторах сначала РФ, затем других стран.Самое интересное, что отчасти ему это удавалось, находились люди, которые с открытой варежкой слушали все, что он говорит и относили ему свои денежки. Лох не мамонт, никогда не вымрет. Следующий персонаж в сфере финансовых махинаций не отличался большими оборотами, зато это самый известный человек в пирамидостроении. Тот, чьим именем и назван весь этот сомнительный бизнес.Впервые в истории человечества придумал и реализовал схему, при которой вложенные средства никуда не вкладывались, а проценты вкладчикам выплачивались из вновь вложенных денег, итальянец Чарльз Понци. Неудачник по большому счету, был очень сообразительным и с мышлением преступника. Не в состоянии найти работу он придумывает план сбора денег с людей, а так как он не знал, как можно заработать , то и не стал этого делать. Просто выплачивал проценты из оборотных средств, которые постоянно пополнялись.Понци неплохо жил определенный период времени, но в 1920 году пирамида развалилась. К слову сказать, это происходит в 100% случаев, никакого другого финала для этого вида преступной деятельности нет. Как бы долго веревочка не вилась, конец будет. И конец этот всегда трагичен и печален. Создатели пирамид либо не читают историю, либо настолько глупы, что верят в какой-то другой итог.Чарльз Понци, закончивший свою жизнь в больнице Рио-де-Жанейро , оставил после себя чуть больше 70 долларов, на которые его тело и было предано земле. Не учел урок создателя американец Бернард Мейдофф. Будучи очень умным человеком, один из основателей американской биржи “насдак”, в какой-то момент решил не продолжать деятельность управляющего финансами вкладчиков своего фонда, а поступить по уже проверенной схеме итальянца Понци.Воспользовавшись своим авторитетом, связями и знакомствами он без проблем пополнял свои счета новыми и новыми деньгами, а инвесторы, удивляясь стабильной прибыли, готовы были отдавать все до последнего цента. В какой-то степени жадность погубила этих людей, так необдуманно и неоправданно доверявших величайшему аферисту современности. Многие из тех, кто потерял свои сбережения, а общая сумма потерь составила около 60 миллиардов долларов, когда пирамида Мейдоффа рухнула, покончили жизнь самоубийством. Таким же образом оборвалась жизнь и одного из сыновей Бернарда Мейдоффа – Марк повесился в 2010 году, не выдержав давление прессы и стыда, который остался в наследство от деятельности отца. Тот в свою очередь получил 150 лет тюрьмы и проклятье каждого из инвесторов. Дети отвернулись от него с первого дня ареста, жена чуть позже.Одиночество и ужас преследуют Мейдоффа каждый день. Каждый из дней, которые один за другим приведут его к смерти в стенах американской тюрьмы. А следовало то, всего на всего почитать историю тех, кто занимался подобными аферами гораздо раньше. И тогда стало бы понятно, что это короткая игра, неизбежно заканчивающаяся трагедией. И если все предыдущие неудачники заканчивали трагедией личной, то Бернард Мейдофф растоптал репутацию и жизнь самых близких ему людей. Отправившись за решетку доживать свой век, он оставил под ударом свою жену и двух сыновей, которые тут же попали под прицел журналистов, инвесторов и представителей закона. И ежедневно находясь на растерзании окружающих, оба сына ушли из жизни. Сначала Марк покончил с собой, а затем и Эндрю скончался от рака.Судьбе пирамидостроителей позавидовать сложно, но в истории снова и снова находятся последователи Чарльза Понци – глупцы, которые верят в другой финал!Источник: http://xn--80aabfdbpwxwcgdbe6ahikj6g...0%d1%8b%d1%82/ © блогчастногоинвестора.рф

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