Пенсия. Как людей и тут обманули

Недавно залипал на ютубе и наткнулся на интересное видео, где некий Герман выдвинул такую теорию — если человек рассчитывает на пенсию, то он идиот. И жить такой человек должен плохо. Собственно, потому, что он идиот.
Я задумался над этими словами, взвесил все за и против, почитал историю и понял – прав он. Чертовски прав. Конечно если ты ленивая ****, то пенсия для тебя настоящее спасение. Всю жизнь будь рабом, живи от зарплаты до зарплаты, в конце жизни получи бонус в виде копеечной пенсии. В одной из своих статей я уже говорил, почему в европе пенсионеры могут позволить себе высокий уровень жизни, а наши нет. Там они заботятся о своем капитале, сколачивают состояние и живут на доход от имеющихся активов. Но тебе, мой ленивый друг, проще думать, что там просто очень большие пенсии. Ведь тебе лень заниматься своим самообразованием, ты ждешь что тебе просто так все дадут.
Современный человек стал слишком пассивным в смысле получения знаний и заботы о самом себе. Мы так привыкли ходить на работу, ждать премию, повышение оклада, затем пенсии. Следим за новостями в этих сферах. Но сколько бы нам денег не давали, все они улетают на всякую ерунду, и наступает время ждать новых подарков. А если их нет, то нас это огорчает, и мы виним во всем президента. Узнавайте, давайте себя в этих строках, они относятся к 95% людей. Несколько любопытных фактов. Пенсия появилась в 1889 году. Она была и раньше, но не для всех и как то все там было непонятно. В современном виде пенсию придумали именно в 1889году. Всем известный канцлер Германии Отто Фон Бисмарк решил, что люди нуждаются в этом. Раньше заботу о стариках брали на себя дети. Но тогда люди были умнее и не ожидая никаких подарков судьбы создавали своё состояние пока молоды и, по сути, ни в чьей помощи уже не нуждались. Дураки, конечно, существовали и в те времена, им помогала церковь.
Пока бесы не изобрели пенсию в России, люди умели отличать пассивы от активов и точно знали, что им нужно для того, чтобы не умереть с голоду и ни в чем не нуждаться. Именно поэтому у каждого было свое хозяйство, много детей, а также знания и умения, которые люди копили всю жизнь. У современного, быстро деградирующего поколения, есть работа. И это все. У многих и её нет. Так что же такое пенсия, добро или зло? Я полностью согласен с автором того видео, пенсия это тропинка, которая увела людей с правильного пути. Люди ждут её всю жизнь, работают в поте лица, чтобы заработать право на неё, борются за каждый год трудового стажа, лишь бы пенсия была на сто рублей больше.
А тем временем ежемесячно выплачивает деньги из своей зарплаты. Деньги, которые хитрые банкиры пускают в оборот и зарабатывают миллиарды, а люди просто ждут возврата своих же денег через много лет. Вот так замаскированный грабеж стал целью всей жизни для необразованных людей. А таковыми являются, чуть ли не 90% населения, независимо от должности и уровня оклада. При зарплате в 10 000 рублей за 30 лет трудового стажа человек подарит государству 792 000. С зарплаты работника в пенсионный фонд идет 22%, основную часть этой суммы оплачивает работодатель. Мог бы отдавать эти деньги вам, но он перечисляет их в пенсионный фонд. Кстати 6% из этих 22 вы можете распоряжаться, повлиять тем самым на размер своей пенсии, но об этом я расскажу позже.
Когда вы, наконец то, выйдете на долгожданную пенсию, вы получите где-то 10-11 тысяч. Это расчеты на данный момент, на 2017 год. В Москве пенсия выше, но и зарплата там не 10 000. Думаю с этим все понятно. Таким образом, чтобы вернуть свои деньги обратно, вам потребуется прожить 72 месяца. Или 6 лет. Средняя продолжительность жизни в России по данным на 2015 год составляет 70 лет. С учетом того, что все эти годы деньги, удержанные с вас работали и приносили доход, а шанс что вы проживете больше 6 лет после выхода на пенсию очень мал, получается что вас и тут обманули.
Воспользовавшись калькулятором считаем, что будет если государство будет наши отчисления собираемые каждый месяц инвестировать под 12% годовых. И это при зарплате в 10 000 рублей, а как вы знаете, зарплаты бывают больше. Так вот через 30 лет государство превратит эти деньги в 7 768 010 рублей. Чтобы вам вернуть эту сумму, потребуется прожить 58 лет, примерно. Скажу честно, у вас вряд ли получится. Вы и сами без труда можете при выходе на пенсию иметь активов более чем на 7 миллионов рублей, но вы не хотите, потому что, все что вы хотите это работать, тратить и ждать пенсию! До новых встреч!
Источник: http://xn--80aabfdbpwxwcgdbe6ahikj6g...3%d0%bb%d0%b8/
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