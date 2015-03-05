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Основатель Dogecoin Палмер рассказал о "пузыре" вокруг криптовалют

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Основатель Dogecoin Палмер рассказал о "пузыре" вокруг криптовалют



Изданию The New York Times на днях удалось взять интервью у американца Джейсона Палмера, который является основателем известной многим криптовалюты Degecoin.

И на поверку оказалось, что он не такой уж и ярый сторонник криптовалют. Так, 4 года назад, для того, чтобы высмеять биткойн и показать всю его ненадежность, он и придумал создать свою виртуальную валюту-мем Dоgecoin. Однако почитатели новой криптовалюты практически ни с того и с сего начали хорошо покупать Dogecoin и сейчас капитализация этой крипты составляет уже почти 400 млн долл. США.

Палмер тогда даже удивился, мол как так - вот биткойном зачастую пользуются наркоторговцы и темные личности, продающие в дакнете оружие, поскольку он обеспечивал анонимность, а здесь, его новую криптовалюту начали скупать фактически доброжелатели и более того, глядя на логотип валюты, они организовали благотворительную компанию Dogecoin Foundation, которая занялась производством добрых дел и оказание помощи нуждающимся. Где-то в Африке на деньги из Dogecoin Foundation начали бурить колодцы, кто-то взялся за обучение собак для больных аутизмом детей, а кто-то предложил скинуться и направить деньги сборной Ямайки по бобслею для их поездки в Сочи на Олимпиаду (у спортсменов просто не было денег на это) - так в итоге и поступили.

Но "счастье" по словам Палмера длилось не очень долго - пришло время и к его криптовалюте приложили руку хакеры - они начали запускать копии Dogecoin и торговали ими в сети, естественно, оставляя потом покупателей с носом. Палмеру и его команде все чаще приходилось выслушивать жалобы на этот счет и в конце концов это всё ему надоело и почти 2 года тому назад Палмер оставил свой проект на прощание заявив, что криптовалюты по его мнению это скопище каких-то аферистов, которые желают побыстрее на них разбогатеть.

Палмер признался журналистам The New York Times, что: то сейчас происходит с криптовалютами, то это уже когда было с Dogecoin, но масштабы сейчас гораздо больше.

В целом Палмер хотел бы предупредить инвесторов об опасностях, ведь только на прошлой неделе на новостях из Китая, биткойн "просел" на более чем 30%, а его детище Dogecoin аж на 50% ушёл вниз. Тут есть над чем задуматься. Кроме того, больше чем сами криптовалюты его беспокоят ICO - их обороты растут и вместе с оборотами растут и опасности всякого рода мошенничества.

И вот, чтобы как-то громче предупредить инвесторов Палмер сейчас готовить для своего канала на YouTube серию видеороликов, в которых он будет рассказывать для новичков как функционируют криптовалюты и ICO.

Ну что ж - роль спасителя, конечно не самая плохая роль на волне того ажиотажа, который в этом году мы наблюдаем вокруг криптовалют. И наверное отчасти он прав - лучше поздно, чем никогда. То есть осторожность в этом деле совсем не будет лишней и как не Палмеру хорошо знать об этом, ведь опыт у него уже огромный.

Специадьно для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59bef21a08c4f
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