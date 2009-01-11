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USD/JPY среднесрочно медвежья пара

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Прогнозируем динамику изменения валютных котировок на основе фундаментального и технического анализа.
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Старый Сегодня, 01:23
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USD/JPY среднесрочно медвежья пара
Неспособность пары (дважды) дойти до верхней границы канала свидетельнствует о слабости восходящего тренда, при прорыве канала вниз рекомендуется открывать короткую позицию до предыдущего крупного лоу.
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