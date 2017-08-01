Трейдинг для начинающих: как заработать и не слить депозит.

Вы хотите зарабатывать трейдером, но не знаете, как это сделать? Вам надоели низкие заработные платы и ежедневные затраты на проезд до места работы и обратно? И у Вас есть финансовые способности? Выход есть – трейдинг ждет Вас, но не всех допускает до стабильного ежедневного дохода и возможности достойно жить на средства от торговли на бирже. Как стать успешным трейдером и не потерять за секунды ту минимальную сумму, которую Вы смогли вложить в первоначальный депозит? Интересно? Тогда читаем дальше.
Что нужно знать трейдеру?
Среди международных валютных рынков наибольшую популярность и доверие завоевал рынок Forex
. Однако, Forex, как впрочем, и другие торговые площадки (OlympTrade
, MaxyMarkets
) может стать как причиной огромных заработков, так и причиной немалых потерь. Чтобы избежать динамики ухода вашего баланса в минус, или так называемого «слива» депозита, начинающему трейдеру (подразумевается человек с нулевым опытом заработка) необходимо на начальном этапе подготовить себя психологически. Психология трейдера (то есть набор знаний о правильном поведении в определенных ситуация на сделках) играет очень важную роль, и если Вы решили стать профессионалом в области трейдинга первые факторы которые Вам нужно изучить, это психологические приемы контроля своей воли и применения правильных действий.
Психология трейдера.
1. Склонность к риску
.Чтобы выигрывать, нужно понимать рынок. Понимание рынка начинается с понимания себя. Задайте себя вопрос: на что Вы готовы идти ради достижения своих целей? Вы должны четко определить свою склонность рисковать при размещении капитала. Хватит ли ее для того, чтобы вложиться в депозит в какой-то определенной части или ее наоборот слишком много и трейдер способен вложить весь свой капитал? Уясните это для себя в первую очередь – можете ли Вы рискнуть малым или же Вы можете не сдержаться и поставить на кон все? Все зависит от Вашего желания. И прежде чем приступать к ставкам, необходимо разобрать по полочкам этот аспект.
2. Бизнес-план
. Когда Вы определитесь со степенью своей рисковой возможности, что, на мой взгляд, является первоочередной задачей, которую Вы как трейдер должны решить для себя, Вы должны ответить себе на вопросы: что Вы ждете от торговли на бирже? Это будет основной доход? Или дополнительный заработок? Или что-то иное? Сколько времени Вы готовы уделять торговле? Готовы ли Вы выделить средства и время под период Вашего обучения методом проб и ошибок? Не хочется пугать никого, но этого не избежать. Будут минусы, незначительные, но потери. Однако, отнесетесь ли Вы к ним как к обучению или же, как к неудачной основной деятельности – решать Вам. Но запланировать этот период и быть готовым к нему необходимо.
3. Выбор брокера
.Не совершайте ошибок 70% новичков из числа трейдеров – не пренебрегайте выбором брокера!!! Прежде чем сделать выбор в пользу той или иной торговой платформы изучите ее, ответьте на вопросы, касающиеся данной платформы: нравится ли Вам торговые программы? Клиентов какого профиля стремится заполучить брокер? Как эти клиенты обслуживаются? Какими валютными парами происходит торговля? Порядок вывода средств: сроки, минимальные суммы, платежные системы? Какие типы торговых счетов предоставляет платформа? Какой минимальный размер торгового плеча? Почему минимальный?Да все потому, что новичку – трейдеру необходимо выбрать низшее торговое плечо и стандартный торговый счет. Но если Вы полный новичок и никогда раньше не торговали на бирже, советую выбрать мини-счет, демо-счет, если конечно не хотите потерять разом все свои средства.
4. Минимальная стартовая сумма
. Начните торговать с минималки. С позиции экономики нельзя утверждать, что большая сумма позволит привлечь больший доход. Финансово-правового обоснования этому нет. Увеличение счета за счет успешной торговли – другое дело. Но и прирост средств хоть в миллион долларов возможен и с самой минимальной стартовой суммы.
5. Одна валютная пара
. Не разбрасывайтесь на разные валютные пары, ни к чему хорошему это не приведет. Выберите одну валютную пару с выгодным курсом и торгуйте на ней. Можно начать с торговой пары вашего государства. Или же с самых широко торгуемых пар. Со временем, когда Вы приобретете опыт можно начинать торговлю и несколькими валютными парами одновременно.
6. Уверенность
. Делайте только то, в чем уверены на 100%. Если Вы не уверены, в том, куда пойдет курс в следующую секунду советую подождать и не совершать сделку. Нив коем случае не принимайте решения на основе слухов и сплетен, либо информации в которой Вы не уверены. Запомните: доход трейдера лежит в прямой зависимости от четких, правдивых, актуальных знаний и уверенных действий, основанных на этих знаниях. Это не рулетка. Это наука.
7 Контроль эмоций
.Страх, паника, эйфория, гнев, усталость – вот те, чувства которые влияют изнутри Вас на Вашу стратегию торговли. Чувства неотъемлемая часть любого человека, однако, Вы уже не совсем человек. Вы – трейдер, а значит, Вы должны, во-первых, уметь держать все эти эмоции в узде, а во-вторых управлять ими и не давать влиять на ваши действия на бирже. Одной из причин начала торговли с минимальной стартовой суммы является отсутствия большого страха потери денег. Конечно, и сумму в 300 рублей потерять не совсем легко. Однако с такой потерей Вы смиритесь намного легче, чем с потерей суммы в 100 тысяч рублей и останетесь достаточно спокойным, чтобы продолжить торговлю дальше. Малая эмоциональная манера торговли и логические действия – вот что аналитики Forex закладывает в фундамент успешной торговли. Что это значит? Во-первых, не давайте эйфории быстрого и большого заработка завладеть Вами и не дать спрогнозировать убыточную позицию. Если Вы смогли наторговать на 200 тысяч, и не увидели в эйфории полученных денег что курс начал резко меняться, и не смогли остановиться, значит, эйфория заработка завладела Вами. Однако и страх совершить сделку по причине потери средств это тоже вредные эмоции. Вам нужна логика и смелость и умение нажать на кнопку «Стоп» внутри себя. Не нужно бояться совершить сделку. Совершайте уверенно! Не бойтесь! Но уверенность свою основывайте только на знаниях! Это залог успешной деятельности любого трейдера.
Но, эмоции это такая вещь, с которой человек не может совладать с легкостью. Особенно, трейдер в пылу сделок, на взлете прибылей и в падении ставок, не в состоянии легко переключить эмоции в более спокойное русло. Что для этого нужно сделать?
Измените направление мыслей.
Сконцентрируйтесь на чем-то ином. Не рассматривайте только вероятность падения цен. Рассматривайте и вероятность подъема.
Поменяйте свои убеждения, отношение к ситуации
.
Управляйте эмоциями путем физического преобразования
– поменяйте положение тела, измените дыхание, сделайте физическую разминку, перерыв.
9. Журнал торговой деятельност
и. Анализируйте Вашу торговлю, записывайте позиции, которые принесли Вам прибыль и убыток. Ведите учет торговых стратегий, которыми Вы пользуетесь. Найдите их плюсы и минусы. Установите точно, какие стратегии работают, а какие нет.
10. Одинаковые действия
. Вы должны быть последовательны и стабильны. Не совершайте разных действий в аналогичных ситуациях, не импровизируйте. Не позволяйте эмоциям оказывать давление на Ваши действия. Минимизируйте сложные комбинации в торговле. Действуйте проще. Доведите до автоматизма все свои действия при торговле на рынке. Однако прибегать к помощи торговых роботов специалисты не советуют. Ничего кроме разочарований и убытков они Вам не принесут. Они созданы для привлечения прибыли только для их создателей (пример AutoBinTrade,AlgoSpinner, и все их клоны).
11. Анализ
. Анализируйте рынки и вероятности. Управляйте распределением рисков, основываясь на теории вероятности и риск-менеджмента. Отслеживайте фундаментальные и технические факторы, приводящие к изменению цен. Никакой метод или никакая стратегия не может приносить стабильный и постоянный доход. Даже широко популярная стратегия Мартингейла хороша лишь пока сделка не закроется в плюс. Выберите такую стратегию торговли, чтобы убытки по отдельным операциям оставались на приемлемом уровне, а доход неизменно рос. Отслеживайте ее актуальность.
Из всего описанного выше, начинающий трейдер наверняка уже понял, что от выбранной стратегии торговли, зависит очень многое. И, несомненно, задался вопросом - какая стратегия лучше
позволит максимизировать прибыль и минимизировать убыток? Стратегий много. Мнений много. Но, по мнению людей, профессионально занимающихся торговлей на бинарных опционах, единственная стратегия, позволяющая выводить всю торговлю в плюс – это стратегия Мартингейла.
Стратегия Мартингейла.
Данная стратегия не подходит для тех трейдеров, кто успешно закрывает сделки в прибыль, и прибыль немалую. Им это не нужно, у них и так все хорошо. Те же трейдеры, которые закрывают большую часть сделок в убыток и чьи ставки не приносят прибыли – стратегия Мартингейла для Вас.
Итак, в чем суть данной стратегии.
Допустим, трейдер закрыл сделку с убытком в $1. Что он делает дальше?
1. Покупает следующий опцион сразу же после закрытия предыдущего опциона.
2. Следующий опцион обязательно должен быть в сторону предыдущего и с таким же периодом экспирации.
3. И главное – увеличение ставки на 2. Если предыдущую сделку открыли на $1, то следующую открывайте на $2. После это сразу на $4.
Классическая модель Мартингейл – умножение на 2.
Это происходит до того момента пока сделка не закроется с прибылью. Да, до этого трейдер несет потери, терпит убыток. В этом процессе не меняется ничего, единственное можете увеличить ставку не в 2 раза, а допустим в 2,5. Важный момент при торговле по Мартингейлу – удачно совершенный первый бинарный опцион. От того как он будет закрыт зависит и результат последующих сделок. Как войти в рынок по стратегии Мартингейл и удачно купить первый бинарный опцион?
Для начала работайте с брокерами, позволяющими совершать сделки с небольших сумм, например binomo.com/ru
Во вторых отслеживайте важные новости, используя экономический календарь. Не торгуйте перед выходом важных событий в сфере финансов и экономики.
Покупайте опционы в сторону глобальных трендов в периоды коррекции. Для определения тренда используйте Индикатор МА.
Удачный момент для открытия позиции это когда цена отклониться от тренда. Такое отклонение является коррекцией. И именно в этот момент необходимо совершать сделку.
Торговля на бинарных опционах – тяжелая работа, требующая знаний и навыков. Но следуя вышеперечисленным психологическим аспектам трейдинга и начиная торговать, используя для старта Вашей карьеры стратегию Мартингейла, Вы в состоянии добиться немалых результатов и пополнить собой ряды успешных трейдеров.
------------------------
Автор:(dnk1984)
Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru