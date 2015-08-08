OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,969 Благодарностей: 1,443 УГ: 26 КП: 0.205 подарки

Роспотребнадзор получит право "контрольной закупки" в сфере финансовых услуг



Сообщается, что правительство РФ недавно утвердило специальное Положение госполитики РФ по защите прав потребителей до 2030 г. Согласно этому документу, Роспотребнадзор, а это наша государственная служба стоящая на защите наших прав в качестве потребителей разного рода услуг, получит дополнительные полномочия по проверке того, как соблюдаются в России права клиентов кредитно-финансовых учреждений.



То есть, получив такие дополнительные полномочия, сотрудники Роспотребнадзора смогут в дальнейшем самостоятельно посещать банки или микрофинансовые компании (МКК) и официально не представляясь, под видом обычного клиента, подписывать, например, с тем же банком кредитные договора и делаться это будет ради проверок - как соблюдаются права потребителей финуслуг.



При заключении такого можно сказать "лже-договора" с тем же банком, сотрудник Роспотребнадзора будет смотреть - а насколько подписываемый им договор прост для понимания обычного человека, насколько он прозрачен (то есть там отсутствует навязывание тех же страховок и пр.) и есть ли там кабальные условия со стороны банка. То есть это будет такая вот "контрольная закупка", чтобы проверить как банк работает на самом деле.



Кстати, точно по такой же схеме, сотрудник Роспотребнадзора сможет провести проверку в сфере продажи недвижимости или в сфере оказания медицинских услуг населению.



А ещё у Роспотребнадзора появятся дополнительные права на проверку продаж товаров населению с помощью интернет-коммерции в сети Интернет - сейчас там творится непонятно что и люди зачастую жалуются, что приобретя некачественный товар на каком-нибудь из сайтов, они не могут вернуть за него ни деньги или совершить даже обмен на другой, а у Роспотребнадзора мало прав на оказание им правовой помощи.



Также Роспотребнадзор намерен серьезно бороться с накрутками розничных продавцов на товарные ценники. В Роспотребнадзоре владеют информацией, что обычно перед началом распродаж розничные торговцы товаром переписывают ценники на более высокие, ну а потом якобы идёт резкое снижение цен на 50 и более процентов, конечно, с широкой рекламой, чтобы на неё купилось как можно больше людей.



В реальности скидка минимальна, а то и нет её вовсе - главное выманить деньги из кошельков покупателей. И это является откровенным обманом, однако до этого года у Роспотребнадзора были связаны руки и он ничего сделать с этим не мог. В дальнейшем ситуация изменится и ведомство собирается строго карать за такой обман покупателей - штрафы для ретейлеров неизбежны.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59bee3aabd5c1 Сообщается, что правительство РФ недавно утвердило специальное Положение госполитики РФ по защите прав потребителей до 2030 г. Согласно этому документу, Роспотребнадзор, а это наша государственная служба стоящая на защите наших прав в качестве потребителей разного рода услуг, получит дополнительные полномочия по проверке того, как соблюдаются в России права клиентов кредитно-финансовых учреждений.То есть, получив такие дополнительные полномочия, сотрудники Роспотребнадзора смогут в дальнейшем самостоятельно посещать банки или микрофинансовые компании (МКК) и официально не представляясь, под видом обычного клиента, подписывать, например, с тем же банком кредитные договора и делаться это будет ради проверок - как соблюдаются права потребителей финуслуг.При заключении такого можно сказать "лже-договора" с тем же банком, сотрудник Роспотребнадзора будет смотреть - а насколько подписываемый им договор прост для понимания обычного человека, насколько он прозрачен (то есть там отсутствует навязывание тех же страховок и пр.) и есть ли там кабальные условия со стороны банка. То есть это будет такая вот "контрольная закупка", чтобы проверить как банк работает на самом деле.Кстати, точно по такой же схеме, сотрудник Роспотребнадзора сможет провести проверку в сфере продажи недвижимости или в сфере оказания медицинских услуг населению.А ещё у Роспотребнадзора появятся дополнительные права на проверку продаж товаров населению с помощью интернет-коммерции в сети Интернет - сейчас там творится непонятно что и люди зачастую жалуются, что приобретя некачественный товар на каком-нибудь из сайтов, они не могут вернуть за него ни деньги или совершить даже обмен на другой, а у Роспотребнадзора мало прав на оказание им правовой помощи.Также Роспотребнадзор намерен серьезно бороться с накрутками розничных продавцов на товарные ценники. В Роспотребнадзоре владеют информацией, что обычно перед началом распродаж розничные торговцы товаром переписывают ценники на более высокие, ну а потом якобы идёт резкое снижение цен на 50 и более процентов, конечно, с широкой рекламой, чтобы на неё купилось как можно больше людей.В реальности скидка минимальна, а то и нет её вовсе - главное выманить деньги из кошельков покупателей. И это является откровенным обманом, однако до этого года у Роспотребнадзора были связаны руки и он ничего сделать с этим не мог. В дальнейшем ситуация изменится и ведомство собирается строго карать за такой обман покупателей - штрафы для ретейлеров неизбежны.Специально для mmgp.ru

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________