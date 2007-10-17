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father-return.com - Father return

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Компания COIN VALLEY
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Старый Вчера, 23:41
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 3,811
Благодарностей: 258
УГ: 3
КП: 0.018
father-return.com - Father return
Я не администратор и не создатель проекта

Проект - Father-return


Сайт с музыкой!

Старт проекта: 13.09.2017

О проекте
Цитата:
Мы занимаемся инвестициями в крипто-монеты, извлекая самую большую прибыль!

Маркетинг проекта:

120% за 2 дня (ежесекундное начисление)


Мин./Макс вклад:1$/100000$
Партнерка: 7%
Платежные системы: PerfectMoney (Верифицирован, 1.8 Trust Score point(s)),Payeer,Advcash
Тип выплат:Инстант


Вклад в проект:Дата: 17.09.2017 22:14:13
Дата оплаты: 17.09.2017 22:14:43
Получатель платежа: Father-return.com / father-return.com
Товар: transaction_1681
Счет к оплате: 1681
Счет в Payeer: 49465805
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 50.48 USD
__________________
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Возвращаем реферальные 2000% + бонусы
Elite-monitor на форуме  
Старый Сегодня, 00:00
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 11.02.2015
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: father-return.com - Father return
Логинюсь в кабинет,вместо кабинета на главную выбрасывает,как-то со входа не заладилось
__________________
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Bumbrlz на форуме  
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