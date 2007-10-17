Я не администратор и не создатель проекта
Сайт с музыкой!
Старт проекта: 13.09.2017
О проекте
Цитата:
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Мы занимаемся инвестициями в крипто-монеты, извлекая самую большую прибыль!
Маркетинг проекта:
120% за 2 дня (ежесекундное начисление)
Мин./Макс вклад:1$/100000$
Партнерка: 7%
Платежные системы: PerfectMoney (Верифицирован, 1.8 Trust Score point(s)),Payeer,Advcash
Тип выплат:Инстант
Вклад в проект:
Дата: 17.09.2017 22:14:13
Дата оплаты: 17.09.2017 22:14:43
Получатель платежа: Father-return.com / father-return.com
Товар: transaction_1681
Счет к оплате: 1681
Счет в Payeer: 49465805
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 50.48 USD