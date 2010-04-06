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vsem.money - vsem money

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 21:44
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.04.2010
Сообщений: 230
Благодарностей: 17
УГ: 0
КП: 0.014
vsem.money - vsem money
Я не админ. Старт проекта 26.06.17, платёжная система payeer. Минималки на вывод нет, выплаты происходят инстантом. В проекте 4 тарифа:


Отличительная особенность от других схожих проектов:
1. С продаж первого уровня система автоматически покупает остальные уровни, за счет чего доход идет со всей структуры без исключения.
2. Полностью автоматизированная система исключает ожидание подтверждения, и не требует самому подтверждать заказы.
3. Не нужно создавать заявки на вывод средств. Все денежные переводы поступают сразу в Payeer кошелек участников.
посмотреть проект vsem.money


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mr_Nick на форуме  
Старый Сегодня, 21:56
#2
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 6,493
Благодарностей: 5,162
УГ: 102
КП: 0.549
Re: vsem.money - vsem money
Зачем это сюда притащили?
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pilot2014 вне форума  
Старый Сегодня, 22:07
#3
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,151
Благодарностей: 1,362
УГ: 15
КП: 0.000
подарки
Re: vsem.money - vsem money
vsem.money - прям всем ?)
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Старый Сегодня, 22:07
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.04.2010
Сообщений: 230
Благодарностей: 17
УГ: 0
КП: 0.014
Автор темы Re: vsem.money - vsem money
Цитата:
Сообщение от pilot2014 Посмотреть сообщение
Зачем это сюда притащили?
Поднимите глаза чуть выше и посмотрите раздел. Всегда было не понятно, к чему эти риторические вопросы.
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mr_Nick на форуме  
Старый Сегодня, 22:23
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.02.2016
Сообщений: 216
Благодарностей: 69
УГ: 1
КП: 0.000
Re: vsem.money - vsem money
ту нужно вовремя стартануть, кто не успел тот опоздал с концами. так что, ne vsem money.
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Bros909 на форуме  
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