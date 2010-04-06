vsem.money - vsem money

Я не админ. Старт проекта 26.06.17, платёжная система payeer. Минималки на вывод нет, выплаты происходят инстантом. В проекте 4 тарифа:
Отличительная особенность от других схожих проектов:
1. С продаж первого уровня система автоматически покупает остальные уровни, за счет чего доход идет со всей структуры без исключения.
2. Полностью автоматизированная система исключает ожидание подтверждения, и не требует самому подтверждать заказы.
3. Не нужно создавать заявки на вывод средств. Все денежные переводы поступают сразу в Payeer кошелек участников.
посмотреть проект vsem.money