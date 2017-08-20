Технический анализ по Gold (XAUUSD) график Н1, МА и другие индикаторы.

Главная причина, почему люди покупают золото, - это безопасное убежище во время экономического кризиса . Золото использовалось как форма валюты с 643 года до нашей эры . Однако золото не использовалось в качестве денег, поскольку президент Никсон взял мир с золотого стандарта в 1973 году.
Известно что физическая поставка золота относительно не эластична в краткосрочной перспективе по отношению цены. Это означает, что предложение не увеличится, даже если цена будет. Это потому, что золото нужно добывать, и для поиска новых взрывчаток для получения золота из земли требуется много времени.
Ведь ограниченное предложение делает рынок золота тонким и изменчивым, когда спрос резко возрастает. Это означает, что трейдеров мало, и они имеют большое влияние на рынке.
У них есть способность быстро поднимать цену, как только видят тенденцию к росту. По словам гуру ресурсов Джорджа Сороса, очень сложно определить его реальную внутреннюю ценность. Запасы имеют базовые доходы, а недвижимость имеет эквиваленты аренды. Единственная базовая стоимость золота - это затраты на добычу. Даже это трудно определить, поскольку майнеры говорят, что это где-то между 500 и 800 долларов за унцию.
Тем не менее, важную роль в цене золота играют Центральные банки и Международный валютный фонд. А в качестве товара золото предлагает ряд преимуществ по сравнению с другими инвестиционными классами, включая более глубокую рыночную ликвидность и большое кредитное плечо.
Золото я то же использую в торговле. Пока что у меня все плохо.
Чуть ниже скрин, посидела в небольшой просадке, пришлось выжидать.