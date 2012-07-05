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Кто те люди, которые вкладывают сейчас так много денег в ICO?

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Старый Сегодня, 20:44
#1
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Кто те люди, которые вкладывают сейчас так много денег в ICO?


Большая часть нынешних ICO в мире финансируется людьми, которые стали богатыми благодаря своевременной покупке биткойнов. И порой им необходимо диверсифицировать свои потери из-за волатильности этой криптовалюты, вот они и вкладываются в ICO и заодно им не хочется платить налог на полученную прибыль, отсюда ICO для них - это неплохой вариант.

Так откуда действительно приходят деньги в ICO?

Это и было тем вопросом, который я хотел задать, когда моё издание Business Insider было приглашено на прошлой неделе на обед с инвестором Джереми Лью из американской венчурной компании Lightspeed Venture и Питером Смитом, генеральным директором онлайн-платформы Blockchain. Бизнес-обед проходил в известном отеле The Hoxton, который пользуется популярностью в Лондоне благодаря технологическим стартапам.

Напомним, что только в этом году на "первоначальном размещении монет" (ICO) было привлечено более 1,8 млрд долл. США и в основном это были компании, о которых вы никогда ранее не слышали. Например, проводится ICO для постройки самого большого аквариума в мире. А еще проводятся ICO с целью развития такого направления для взрослых как проституция.

Однако до конца неясно, откуда происходят эти 1,8 миллиарда долларов США. Известно, что традиционными спонсорами венчурного капитала являются так называемые "партнеры c ограниченной ответственностью", такие, как те же банки и пенсионные фонды. А они не те организации, которые бросают деньги в воображаемые валюты с мнимыми ценностями.

2 миллиарда долларов "горящих" и связанных с риском денег

ICO - это в значительной степени нерегулируемые предложения цифровых монет сетевых проектов, немного похожие на биткойн, которые продают сейчас десятки небольших технологических компаний, чтобы привлечь деньги на своё финансирование. Они работают как IPO, но вместо того, чтобы предлагать акции, они предлагают криптовалютные токены собственной разработки. Позднее эти "монеты" могут быть обменены, либо проданы другим покупателям, либо куплены за активы, производимые самой компанией.

Вообще ICO сейчас это такое захватывающее, рискованное и одновременно сумасшедшее мероприятие.

Итак, так кто же обеспечивает этот "пожар" их рискованных денег?

По мнению Лью и Смита, большая часть этих средств происходят от биткойн-миллионеров, которые хотят диверсифицировать свои риски.

Многие люди, которые купили биткойн несколько лет тому назад, теперь стали ошеломительно богаты. Напомним, что в 2012 году биткойн торговал за 10 долларов за одну монету. И если бы вы купили в том году биткойнов на сумму 3000 долларов США и сохранили бы их, то сейчас вы стали бы просто долларовым миллионером.

Трудно сказать, сколько тайных биткойн-миллионеров есть в мире, но их на самом деле много. На онлайн-платформе Blockchain сейчас открыто 17 миллионов биткойн-кошельков. Очевидно, не все из них принадлежат теперь миллионерам. Но их там вполне достаточно.

Между тем, то скажем когда вы являетесь таким миллиардером-миллионером, а китайское правительство может за один день лишить вас 25% ваших активов, то естественно, вам нужно тогда действовать и куда-то пристраивать ваши средства.

Проблема этих людей в том, что, биткойн чрезвычайно волатилен. Год назад он торговался ниже 1000 долларов США за монету. А уже в этом месяце он достиг отметки почти в 5000 долларов США, но с тех пор снова упал до 3 222 долларов на момент написания этой статьи, в основном из-за новостей о том, что Китай хочет запретить ICO и серьезно ужесточит правила в отношении биткойна.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59bea3afe2959
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