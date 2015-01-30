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Где вы храните все свои пароли?
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Сегодня, 21:01
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Сегодня, 19:57
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#1
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.02.2015
Сообщений: 14
Благодарностей: 5
УГ: 0
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Где вы храните все свои пароли?
У меня куча разных паролей от разных сайтов и сервисов. Храню их в тетрадке обычной. Но что-то как-то неудобно... Где храните вы?)
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Сегодня, 21:01
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