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CloakCoin – будущий гигант или пустышка?

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CloakCoin – будущий гигант или пустышка?
На криптовалютном рынке есть много монет, поэтому при создании очередного альткоина вам действительно нужно сделать что-то особенное. Cloakcoin - криптовалюта, несколько похожая на Биткойн, но она отличается от конкурентов, потому что предлагает анонимную транзакционную систему под названием Enigma - это означает действительно анонимные транзакции. Есть еще несколько других моментов конфиденциальности, но сервис стремится быть совершенно уникальным. Будучи децентрализованной без мастер-узлов, функциональность платформы более оперативно обрабатывает блоки по времени с низким объемом циркуляции.


Cloakcoin спокойно тайным образом разрабатывалась уже 3 года, чтобы перейти на стадию «полностью работающего продукта». В прошлом у альткоина было мало внимания со стороны средств массовой информации, но когда разработчики наконец выпустили кодировку Open Source для этой новой феноменальной цифровой валюты, она стала вызывать интерес у СМИ.

Поскольку Cloakcoin в настоящее время имеет рыночную капитализацию в размере около 25 миллионов долларов США, а Биткойн колеблется в районе отметки в 70 000 000 000 долларов США, здесь потенциально возможны большие возможности для инвестиций. Очень небольшое количество монет (около 5 миллионов), которые предлагает Cloakcoin, также делает его популярным товаром - сравните его с текущими 17 миллионами Биткойнов.

Алгоритм платформы - это доказательство ставки (PoS), которая немного напоминает сервис, какой вы получаете за деньги на банковском счете. Это в основном означает, что монета может расти со скоростью до 6% в год, в качестве вознаграждения для тех, кто держит эту монету в инвестиционном портфеле. Тогда как большинство банков по всему миру предлагают почти нулевые или даже отрицательные процентные ставки, поэтому проект имеет смысл раскручивать и продвигать дальше. Биткойн, Monero и Dash все работают на Proof of Work (PoW) и нуждаются в дорогостоящем оборудовании для майнинга, которое может стоить тысячи, если не сотни тысяч долларов. Использование платформы PoS для получения вознаграждений делает его дешевым. Есть даже возможность работать на смартфоне или на любой другой технике, доступной в доме (например, ноутбуке).

С платформой нет никаких соединений путем главных узлов. Потому как главные узлы всегда вызывают некоторые спорные моменты с конфиденциальностью. Например, Dash требует от пользователей удерживать не менее 1000 монет Dash, если они хотят быть отдельно от анонимных транзакций. Это приводит к определенной степени централизации, что делает ее более восприимчивой к мошенническим действиям, которые могут разоблачить анонимность. Чтобы управлять узлами Enlma (анонимных) Cloak Enigma, требуется минимум 1 Cloak - очень маленькая фигура, что делает ее намного более децентрализованной и, в конечном счете, намного более анонимной.

Где можно приобрести альткоин?

Некоторые биржи, то есть Livecoin.net, предоставляют возможность покупать CloakCoin напрямую с фиатными валютами, такими как USD или EUR. Большинство обменов предлагают торговые линии Bitcoins /CloakCoin. Для этих обменов Bitcoins должны быть приобретены первые, которые можно сделать на многих биржах, т.е. Кракен, Bitstamp, Bitfinex и другие. На этих же площадках можно выставлять на продажу Cloak. Также существует в сети несколько интернет-магазинов, принимающих расчёт в этой монете.

В завершение


Представьте, что вы выполняете полностью анонимную международную транзакцию, доходящую до отправителя через минуту. Именно это теперь становится реальностью с Cloakcoin. Её транзакции обрабатываются намного быстрее, чем переводы более известных криптовалют Dash и Monero. Отныне отпадает надобность в накоплении многочисленных крупных сумм или долгого времени ожидания перевода при помощи сервисов больших банков.

В настоящее время монеты Cloak Coins являются смехотворно дешевыми по сравнению с другими уже открытыми криптовалютами, но как долго это будет продолжаться? Интерес к альткоину только начинает возрастать. А в вашем портфеле уже появились монеты Cloac?



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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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