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BITorBIT - BITorBIT.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 18:42
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
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Сообщений: 39,750
Благодарностей: 1,783
УГ: 18
КП: 0.001
BITorBIT - BITorBIT.cc
Я не админ/владелец проекта

Старт 17 Sep. 2017

Принимает:BTC

Новый проект: BITorBIT.cc



Легенда(google перевод):
Цитата:
ПРИВЕТСТВИЕ BITORBIT LTD.

НАША МИССИЯ

Основная задача BitOrbit Ltd - предоставить уникальную и безопасную платформу, обеспечивающую мощные и ориентированные на риск максимальные инвестиционные доходы, обеспечивающие последовательную производительность за счет широкого использования технологий и соответствующей инфраструктуры. Поскольку наша миссия заключается в создании быстрой, эффективной и прибыльной компании, мы стремимся предоставить экономическую ценность нашим клиентам и инвесторам и вдохновлять всех людей на создание целого сообщества, предоставляя возможность жизни на всю жизнь.

НАШЕ ВИДЕНИЕ

BitOrbit Ltd стремится стать ведущей компанией по разработке биткойнов и криптовалютной компании с собственной командой управления фондами, устанавливающей четкие бизнес-ориентиры для расширения бизнеса. BitOrbit Ltd имеет долгосрочное видение, чтобы создать большой пул инвесторов, предлагая привлекательные предложения и высокую отдачу от своих инвестиций в долгосрочной перспективе.
Тарифные планы:
Цитата:
Время жизни BITORBIT
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
BITORBIT Statics $ 10.00 - $ 999.00 9.00
BITORBIT Life $ 1000.00 - $ 4999.00 12.00
BITORBIT Будущее $ 5000.00 - $ 100000.00 15.00



BIT ORBIT LTD.
Adress : 23 Crocus Street, Nottingham, United Kingdom, NG2 3DP
Company Number : 10892341
Phone :+(44)115 7940213


BITorBIT.cc
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Старый Сегодня, 19:00
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 523
Благодарностей: 33
УГ: 6
КП: 0.004
Re: BITorBIT - BITorBIT.cc
Принимает:BTC надоел этот кошелек один, больше надо кошельков.
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svetik11 на форуме  
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