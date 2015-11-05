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Американец начал добывать криптовалюту с помощью ветряного двигателя

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#1
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Американец начал добывать криптовалюту с помощью ветряного двигателя



Американский новостной блог Engadget рассказал у себя на сайте о проекте из США под говорящим названием "Harvest / Жатва", который придумал и запустил некто Джулиан Оливер, решивший недавно заняться собственным майнингом криптовалют.

Не секрет, что главный расходный ресурс, который потребляется при любом майнинге - это электричество. И именно электричество оттягивает на себя большую часть расходов при таком виде заработка, когда оборудование уже запущено в работу. Но на эту проблему Джулиан нашел своё нетривиальное решение - для производства электроэнергии он решил использовать силу ветра.

Джулиан собрал воедино и установил комплект соединяющий в себе ветряной генератор мощностью 700 Вт, который напрямую подключен к ПК, где установлена одна из самых мощных игровых видеокарт GeForce GTX 1080 Ti и как известно многим специалистам, именно с помощью такой видеокарты можно наиболее эффективно сейчас майнить криптовалюту.

Что интересно, всю добытую криптовалюту Джулиан, говоря по-простому "не кладет себе в карман" и отдает на развитие исследований по изменению климата на Земле. И в рамках своей такой вот неспецифичной экологической деятельности, на днях Джулиан вместе со всем своим оборудованием для майнинга прилетел в Стокгольм и будет там находится до середины ноября, чтобы постоянно презентовать свой проект Harvest для всех интересующихся в местном Музее искусств. Конечно, и там, на месте он быстро развернул свою мини-криптоферму работающую на энергии ветра, продолжил майнить криптовалюту и дальше, обещая при этом, что всё что будет за это время собрано обязательно попадет на счёт сразу 3-х некоммерческих организаций.

В целом же, Джулиан уверен, что уже в недалёком будущем на всей планете можно будет установить сотни ветряных двигателей, с помощью которых можно будет фактически на бесплатном электричестве майнить криптовалюту, не нанося при этом ущерба нашей природе.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59be852fca850
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