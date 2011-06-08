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[ICO] Centra. 19.09.2017 - 19.10.2017 Учавствует сам Флойд Майвезер

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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#1
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[ICO] Centra. 19.09.2017 - 19.10.2017 Учавствует сам Флойд Майвезер
19 сентбря запускается ICO Centra в котором учавствует сам Флойд Майвезер- https://twitter.com/FloydMayweather/...97015704739840

Cайт - https://www.centra.tech/

Обзор ICO - https://www.youtube.com/watch?v=6uFJ...ature=youtu.be
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