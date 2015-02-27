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Что будет в России с регулированием криптовалют и ICO?

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#1
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Аватар veranika55
 
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Что будет в России с регулированием криптовалют и ICO?
Китай с криптовалютами поступил по восточному хитро и мудро. Вначале Правительство страны разрешило криптовалюты в стране и они стали процветать, а народ богатеть на росте курсов и увеличении добычи криптовалют, потом Правительство посчитало сколько денег проходит мимо рук государства и не пополняет казну страны, ужаснулось, и ввело жесткий контроль. Прежде всего на ICO, а за одно на криптовалютные биржи и сами криптовалюты.

Но мы живем не в Китае и нас больше интересует своя родная страна. Лично меня интересует Россия, так как я в ней живу.

Поэтому я хочу рассказать, а что же происходит с криптовалютами в России и какие возможны варианты развития событий.

Еще в том году депутаты хотели чуть ли не ввести уголовную ответственность за работу с криптовалютами. В начале года ситуация с криптовалютами резко изменилась. Сам Путин на форумах сообщал о том, что нужно развивать свою национальную криптовалюту и дал поручение Центробанку совместно с Сбербанком заняться созданием родной российской криптовалюты.

А воз и ныне там.

Плюс сами блоксчейн технологии дают много преимуществ. Кудрин не раз говорил о том, что в России необходимо создавать открытое Правительство, чтобы каждый гражданин видел этапы прохождения своих документов и обращений в государственные органы. Идеи смарт-контрактов на базе Ethereum могут использоваться не только для выпуска токенов для ICO, но и широко применяться, например, в нотариальной деятельности. Ведь нотариусы не только выдают доверенности и заверяют документы, но и ведут реестры всех выданных документов и любую доверенность можно проверить на предмет ее подлинности. Обычно на запросы уходит от 10 дней до месяца, а если бы блокчейн технологии использовались в нотариальной сфере, то на запросы бы уходили минуты. Технология распределенных протоколов, используемая в Ripple, хоть и не является блокчейн технологией, широко используется в ведущих мировых банках для более быстрого осуществления денежных платежей.

В общем у блокчейн технологий много различных преимуществ, которые широко могли быть использованы, как в банковском секторе, так и в сфере государственной власти. Тем более удивительно, что не смотря на все эти преимущества, государство старается не замечать криптовалюты.

Более того, на днях глава Центробанка Набиулина заявила, что государство не будет регулировать криптовалюты, так как они пирамиды, а пирамиды государство не регулирует. И это после того, как в начале этого года Президент страны дал поручение Центробанку совместно с Сбербанком подготовить запуск собственной национальной криптовалюты. Так что же с этой криптовалютой случилось? И почему после окончания летних каникул и выхода Государственной Думы на осеннюю сессию так изменилось настроение у членов Правительства?

Еще весной средства массовой информации говорили, что к осени будет подготовлен полный пакет документов о правовом регулировании криптовалют в стране, который будет рассмотрен на осенней сессии Государственной Думы.

И сейчас, когда документы должны быть уже готовы и представлены на рассмотрение депутатов, нам говорят о том, что криптовалюта в стране регулироваться не будет.

А в США она регулируется, и в Китае теперь тоже.

Дело в том, что свыше 80% поступлений бюджета США дает подоходный налог ее граждан. А криптовалюта сейчас очень выгодна и приносит своим обладателям огромные доходы. А значит казне государства большие налоги, если научиться правильно контролировать криптовалюты. А США это умеют делать. Вспомните, сколько криптовалтных бирж закрылось по воле США.

В России подоходный налог дает 22%-24% бюджета государства. России вообще не нужны богатые граждане. Государство сейчас обеспокоено сборами других налогов, поступление которых легче проследить. А то, что крупные суммы из-за отсутствия контроля уходят из казны государства, пока никого не волнует. Такое впечатление, что государство вообще не хочет контролировать криптовалюты, так как не знает, что с ними делать. У нас нет достаточно специалистов в этой сфере. Хотели создать собственную национальную криптовалюту - не вышло. Идея с открытым Правительством так и осталась идеей. У государства нет денег на установление контроля.

Ведь если регламентировать и определять правовое положение, то нужно устанавливать контроль за его соблюдением. А для этого нет ресурсов.

Также по этой же причине мы не можем запретить криптовалюты совсем. Иначе надо регламентировать уголовную ответственность за нарушение законодательства, а для этого опять же необходимо устанавливать контроль за оборотом криптовалюты, для которого нужны деньги, ресурсы и грамотные специалисты, которых еще надо готовить и учить.

_______________________
Тем временем из-за "неясного правового положения" криптовалют Российским Судом было заблокировано около 40 сайтов обменников криптовалют и мониторов обменников, большинство из которых работают по сей день. А в Костроме полицейские и сотрудники ФСБ возбудили первое уголовное дело за обналичивание криптовалют по статье "Незаконная банковская деятельность". При этом сами криптовалюты тут не причем, за них не сажают. Просто мошенники пользовались 300 разными банковскими карточками, оформленными на подставных лиц. А это уже преступление.


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Автор: veranika55
Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru

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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 15:43.
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