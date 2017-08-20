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Технический анализ по валютной паре USD/CAD график Н1, МА и другие индикаторы.

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Старый Сегодня, 15:12
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Технический анализ по валютной паре USD/CAD график Н1, МА и другие индикаторы.
Вводная история канадского доллара Нажмите на изображение для увеличения Название: screenshot_17-09-17_17-02-53.png Просмотров: 6 Размер: 58.1 Кб ID: 198056

В сленге трейдеров валютная пара канадского доллара называется "Луни". Такое название дали в честь водоплавающей птицы, Гагара. Я не поклонница этой пары, но краткую историю могу привести. Начну с того, что раннее французские колонисты в Канаде принесли серебряные монеты уже в конце 1600-х годов. В течение следующих 100 лет нехватка монет преследовала территорию Новой Франции в Канаде. После Семилетней войны (закончившейся в 1763 году) Канада попала под британское правление, где вскоре приняла фунт стерлингов .

Законопроекты были распространены британским правительством на протяжении всей войны 1812 года, что восстановило веру в бумажные деньги, которые имели долгую историю недоверия в Канаде.
К 1821 году канадские банки выпускали свои собственные ноты, поддерживаемые золотом и серебром . К 1841 году новый канадский фунт стоил 4 доллара США. В 1850-х годах возникли споры о том, следует ли выровнять канадскую валюту с Соединенными Штатами, но руководство в Лондоне предпочло использовать фунт во всей Британской империи.

Канадский доллар стал использоваться в 1858 году, когда фунт был официально заменен чеканными канадскими монетами. Многие валюты использовались на всех территориях Канады, поэтому в 1871 году канадское правительство приняло Единый Валютный Закон, объединив все территории под единым канадским долларом.
На протяжении многих лет канадский доллар переместился между привязкой к доллару США и плавающей, как и сейчас.

Стоимость канадского доллара была установлена ​​с точки зрения золота и оценивалась по аналогии с американской валютой. Как американские, так и британские золотые монеты являются законным платежным средством в Канаде.

История Канады очень большая, очевидно, как и у других стран. Поэтому здесь только краткое описание. Тем не менее пара коррелируемая, я иногда сравнивала с золотом. Более того, по поставке золота Канада стоит на пятом месте по всему миру. В некоторых источниках рассказывают, что если цена на золото пойдет вверх, то и пара usd/cad вниз, так как все покупают канадца. Тоже самое и добыча нефти, следует отметить, что экспорт в США составляет более 2 млн. баррелей в сутки. Поэтому можно обратить внимание на график, если пара на графике идет вниз то нефть дорожает.
По этой паре я торгую очень редко, в последнее время она меня совсем не радует.
__________________
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СДАЮ ПОДПИСЬ.
Последний раз редактировалось vivianalen; Сегодня в 15:21.
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