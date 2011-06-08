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[ICO] Gold Mint - цифровое золото блокчейна 21.09.2017 - 20.10.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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[ICO] Gold Mint - цифровое золото блокчейна 21.09.2017 - 20.10.2017
21 cентября запускается ICO Gold Mint под названием "Цифровое Золото Блокчейна"

Обзор ICO - https://www.youtube.com/watch?v=N1zd...ature=youtu.be

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