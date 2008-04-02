robotinvest.space - Robotinvest

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Фабрика роботов
Старт проекта 16.09.2017
В этом магазине Вы можете приобрести роботов. Каждый робот приносит энергию, которую можно потом продать на рынке за реальные деньги. Каждый робот дает разное количество энергии. Чем выше его версия, тем больше он приносит энергии. Вы можете покупать любое количество роботов, они не исчезают и не ломаются. Ваши роботы будут приносить доход всегда.
Ангар
Ангар - место где ваши роботы производят энергию и где она хранится. Энергию можно собирать в хранилище каждые 10 минут а затем продавать ее на рынке.
Маркетинг
RC Unit v1.00
28% в месяц
в месяц-43 руб.
в день-1.44 руб.
Цена:149 руб.
RC Unit v2.00
33% в месяц
в месяц-100 руб.
в день-3.36 руб.
Цена:299 руб.
RC Unit v3.00
39% в месяц
в месяц-194 руб.
в день-6.48 руб.
Цена:499 руб.
RC Unit v4.00
43% в месяц
в месяц-432 руб.
в день-14.4 руб.
Цена:999 руб.
RC Unit v5.00
50% в месяц
в месяц-1,504 руб.
в день-50.16 руб.
Цена:2,999 руб.
Бонусы:
При первом пополнении баланса +20% в подарок!
Реферальная программа:
Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком 1-го уровня и 3% от 2-го уровня.
Платежные системы:
Payeer,Free-Kassa
Мой вклад: