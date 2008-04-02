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robotinvest.space - Robotinvest

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 15:05
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 18,172
Благодарностей: 169
УГ: 10
КП: 0.049
robotinvest.space - Robotinvest

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 16.09.2017




Об игре:

Фабрика роботов
В этом магазине Вы можете приобрести роботов. Каждый робот приносит энергию, которую можно потом продать на рынке за реальные деньги. Каждый робот дает разное количество энергии. Чем выше его версия, тем больше он приносит энергии. Вы можете покупать любое количество роботов, они не исчезают и не ломаются. Ваши роботы будут приносить доход всегда.


Ангар
Ангар - место где ваши роботы производят энергию и где она хранится. Энергию можно собирать в хранилище каждые 10 минут а затем продавать ее на рынке.

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RC Unit v1.00
28% в месяц
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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