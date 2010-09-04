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Создатель Xiaomi Mi Mix предвещает конец эволюции дизайна смартфонов

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Создатель Xiaomi Mi Mix предвещает конец эволюции дизайна смартфонов

Главным трендом этого года среди смартфонов стали безрамочные дисплеи. Даже Apple, которая обычно держится в стороне от подобных тенденций, сделала новый iPhone X безрамочным. Очевидно, что производители продолжат работать в этом направлении, чтобы в итоге в руках у пользователя был один лишь многофункциональный дисплей. Но как тогда компании будут выделять свои устройства на фоне конкурентов, если уже сейчас многие смартфоны похожи друг на друга? Ответ на этот вопрос дал французский промышленный дизайнер и создатель двух поколений Xiaomi Mi Mix Филипп Старк.


«Это настоящая тема для рассуждений. Все разумные компоненты производства следуют стратегии дематериализации — всё меньше и меньше материальности, всё больше и больше интеллекта. Компьютер был очень хорошим примером, а телефон теперь является фантастическим примером. Это потому, что самое важное в телефоне — изображение и звук. И сегодня у нас нет решений, чтобы делать отличия ради отличий.

Вот почему со смартфонами мы действительно стоим у окончания дематериализации. Это означает, что мы переходим непосредственно к бионике. Бионика — это когда сервис, представленный телефоном, компьютером или чем угодно, становится частью вашего тела. И в этом случае дизайна больше нет. Дизайнером становится ваш тренер, ваш диетолог, но не более. Для всех интеллектуальных человеческих продуктов дизайнер в скором времени не понадобится.

Вот почему сегодня долг честного дизайнера, такого как я, с честной компанией, такой как Xiaomi, заключается в том, чтобы продолжать делать всё меньше и меньше, пока это не станет невозможным. Так что сегодня у меня нет ответа. Нам не нужно ничего менять. В продуктах Xiaomi окончательные различия остаются внутри. Качество, цена — цена становится всё меньше и меньше. Вот в чём заключается разница — когда вы видите, что его цена в половину меньше, чем у конкурента — вот в этом и есть огромная разница между устройствами», — рассказал Филипп Старк.

Если подытожить всё вышесказанное, то в будущем, по мнению Филиппа Старка, компьютеры станут частью нашего тела, поэтому дизайн смартфонов в его нынешнем понимании попросту исчезнет. А когда все девайсы будут безрамочными и похожими внешне, то отличия будут скрываться в том, что у них внутри. И тут он считает, что небольшая стоимость продуктов Xiaomi имеет решающее значение.

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