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Во Львове появился первый в Украине мобильный проездной

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Во Львове появился первый в Украине мобильный проездной



Во Львове запустили первый в Украине мобильный проездной билет на городской транспорт.

Об этом «Минфину» сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Как сообщается, купить такой проездной можно в режиме самообслуживания с помощью мобильного банка Privat24.


«Сегодня мы даем новую цифровую жизнь проездным в городском транспорте, – говорит руководитель проекта „Электронные билеты“ ПриватБанка Артем Фесько. – Теперь проездной не нужно нигде искать, а можно купить за несколько секунд в Privat24 и показать контролеру на своем смартфоне».

По его словам, купить мобильный проездной очень просто: нужно отсканировать QR-билет в вагоне трамвая, автобуса или троллейбуса, выбрать «Проездной» и подтвердить оплату картой. Затем нужно просто открыть его в Privat24 и показать контролеру. Проездной действует в течение месяца с даты покупки.

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новости, приватбанк
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