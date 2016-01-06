Бесплатная раздача токенов. Стоит ли гнаться за халявой?

На форуме уделено много внимания заработкам на Bounty программах. Рассмотрены все плюсы и минусы такого заработка. Не смотря на многочисленные минусы, все-таки большинство инвесторов склоняется к точке зрения, что на баунти можно реально заработать не плохие деньги, если участвовать в правильных программах. А для этого нужно уметь выбирать. Благо выбор очень большой. Ежедневно на Bitcointalk появляется десятки новых ICO и практически все их них запускают свои Bounty программы. Так что выбор у вас очень большой.
Практически во всех Bounty программах есть один существенный недостаток. В них надо работать. Буть то переводы, статьи на форумах, открытие новых тем или посты на форумах и социальных сетях. Это большая работа, которая требует много времени, а результат этой работы зачастую не предсказуем. Вашу работу могут не принять из-за ее низкого качества или накрутки постов, как это бывает в социальных сетях и на форумах. Даже если вы все сделаете качественно, ICO просто может не собрать установленный для ICO минимум и никто из участников Bounty не получит свои деньги. Да и получив свои токены, остается большой вопрос: А что с ними дальше делать. Биржи не активно работают с токенами новых ICO. Не всегда получается зарегистрироваться и пройти верификацию на бирже. К тому же часто бывает, что биржи устанавливают требования к минимальному платежу, а у вас не хватает токенов для минимума и вы опять же свои токены вывести не можете.
В общем нюансов и особенностей проведения Bounty программы очень много.
Но иногда в рамках Bounty токены раздают бесплатно. Только за регистрацию. И ничего делать не надо. Многие участники Bounty устроили настоящую охоту за бесплатной раздачей токенов. Ежедневно сидят на Bitcointalk, ища заветное слово: Халява!!!
Для чего руководство ICO устраивает бесплатную раздачу токенов?
Смысл бесплатной раздачи токенов заключается в том, чтобы как можно больше человек ознакомилось с проектом и попробовало его. Использовало бесплатные токены для работы с платформой, поняло как платформа работает, насколько она удобна для пользователей. Чтобы человек определился нужна ли эта платформа лично ему и насколько удобно с ней работать. Если проводить сравнение бесплатные токены подобны пробникам, которые вам дают при покупке косметики. Когда вы покупаете тот или иной аромат, вам бесплатно дают несколько пробников, чтобы вы их попробовали и уже купили большую упаковку аромата.
Что происходит на самом деле?
Может быть вы заметили, что в последнее время стали в парфюмерных магазинах давать намного меньше пробников. Или вообще перестали их давать. Почему это происходит? Потому что люди, пробуя пробники не покупают новые ароматы, а наоборот хотят сэкономить деньги и набрать кучу пробников, чтобы не покупать большую упаковку аромата. Производители не видят отдачи от бесплатной раздачи пробников и вместе с партиями новых ароматов перестали поставлять пробники.
То же самое происходит и с токенами ICO. Суть бесплатной раздачи токенов ICO всего лишь за регистрацию заключается в том, чтобы больше людей ознакомилось с работой платформы и с тем товаром, который поставляется на платформе. Чтобы люди попробовали и уже за деньги купили новый аромат, как это происходит с пробниками. С ICO люди должны вовлекаться в работу платформы, уже за свои деньги заказывать на ней услуги, покупать товары. То есть активно пользоваться услугами платформы, продвигая ее таким образом и делая более популярной. Именно для этого нужна бесплатная раздача токенов - чтобы вовлечь как можно больше людей.
Что из этого выходит?
Появляется куча рефоводов, которые на каждом сайте, блоге, форуме кричат: Ребята, халява, налетай. Бесплатно раздают 10$, только регистрируйтесь и собирайте деньги. Так как деятельность рефоводов поощряется - особо продвинутые товарищи на буксах дают задание - зарегистрироваться в проекте, чтобы получить 10$. За регистрацию человек получат около 5 центов. За 5 долларов плюс проценты буксу можно привлечь 100 человек, за 50 долларов 1000 человек. Я слышала рассказы рефоводов как за час через буксы они привлекли 300 человек. Этим людям даже не нужны 10$. Им нужны 5 центов, которые они получат за регистрацию.
Есть другой вариант злоупотреблений. Существуют особо продвинутые граждане, которые считают, что 10$ это мало. И создают 100 аккаунтов, оформленных на разные электронные адреса, используя анонимизаторы. Таким образом, они считают, что никто не узнает о их проделках, а они вместо 10$ заработают 1000$ токенами.
К чему все это ведет?
Вернемся к экономике и финансам
Дело в том, что обычно на Bounty программу выделяется 2.5% - 5% от всех выпущенных токенов. Математически просчитано и доказано на практике, что подобный процент выделенных токенов наиболее безопасен для развития проекта и не отразится на последующей работе проекта и цене токенов ICO на бирже. Такое процентное соотношение необходимо потому, что после официального распределения токенов обычно участники Bounty программы в 70% - 80% случаев сразу же избавляются от полученных токенов, а не ждут получения прибыли и роста курса токена. Так как многие участники Bounty опытные и знают, что со временем курс может падать, поэтому стараются сразу же выручить деньги за свою работу. Их не интересует дальнейшая судьба проекта. Подобное поведение характерно и для "ранних птичек", то есть первых участников ICO, которые покупают токены с значительной скидкой. Вся система проведения ICO и Pre-ICO заключается в том, что с каждой неделей растет цена продаваемого токена. Поэтому зачастую первые участники покупают токены исключительно с спекулятивной целью, чтобы после распределения их продать по более выгодной цене. Их не интересует сама платформа и ее преимущества. Их интересует только спекуляция. Таким образом, сразу после выхода на биржу цена токена начинает стремительно падать. И работа руководства проекта как раз и заключается в том, чтобы это падение прекратить. Чтобы люди не продавали токены, а наоборот были заинтересованы в дальнейшей работе платформы.
А теперь опять поговорим о Bounty. На Bounty программу выделяется определенное количество токенов. Если их будет больше, то курс токенов, скорее всего, при выходе на биржу будет падать. Мало того, количество выделенных токенов для Bounty ограничено, в условиях большинства ICO оговорено, что если токены не будут проданы во время ICO, то они сгорают, а вместе с ними и сгорают токены, выделенные для Bounty. Причем обычно они сгорают в первую очередь, так как участники Bounty не справились с работой и не смогли привлечь вклады в проект.
Из тех токенов, которые остались, в первую очередь идет оплата людям делавшим переводы и публикующим статьи на форумах, потом идет оплата за подписи, после этого подсчитывается КПД от социальных сетей. Если после всего этого остаются какие-то токены, то они распределяются пропорционально между Халявщиками, то есть теми, кто зарегистрировался исключительно ради бесплатных токенов. Так как обычно бывает много злоупотреблений, количество участников огромно, а количество токенов явно ограничено и для всех не хватит, администрация форума вынуждена что-то придумать.
Какие тут возможны варианты?
1. Напечатать токены и всем их раздать.
Но администрация прекрасно понимает, что люди их тут же будут продавать, а это окончательно обвалит курс и вызовет цепную реакцию, которая в итоге разрушит проект.
2. Напечатать токены и всем их раздать. Но при этом заморозить токены на срок до 6 месяцев.
Люди не смогут продать токены и должны будут ждать, когда платформа заработает в полном объеме. Вначале это вызовет недовольства. Затем если курс будет расти, то люди успокоятся и будут следить за курсом, возможно даже начнут покупать новые токены у других пользователей на бирже. Если же курс начнет падать, то через 6 месяцев цена токенов будет настолько низка, что скорее всего пользователи вообще о токенах забудут или смогут их продать за копейки.
3. Напечатать токены и всем их раздать. Но при этом установить минимум на вывод токенов, который намного выше бесплатно выданной суммы
. Здесь возможно два варианта. Часть людей просто забудет о токенах, так как вывести их не сможет, другая часть начнет покупать необходимую для вывода сумму у других пользователей, тем самым развивая торговлю на платформе. Чем больше торгов, чем выше курс. Видя активность на платформе, люди возможно не будут продавать свои токены, а будут следить за их ростом.
4. Не давать токены, а вместо них предоставить бесплатные услуги на платформе.
Например дать доступ к некоторым играм или книгам, в зависимости от того, что делает проект. Таким образом, все зарегистрированные пользователи будут вовлечены в работу платформы и ее услуги. И возможно им это понравится и дальше они будут тратить реальные деньги. Это как пробники в парфюмерном магазине. Понравился пробный аромат - купил флакон духов.
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Автор: veranika55
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