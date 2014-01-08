Botpay - botpay.biz

Я не админ/владелец проекта
Старт 17.09.17
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Описание:
Немного о Проекте BOTPAY
BOTPAY это сообщество независимых в финансовом плане людей, в основе которых лежит принцип доверия и взаимопомощи. Секрет успеха прост: ты сегодня помог, а завтра помогут тебе. Вам не предъявляют каких-либо требований и условий Всё что нужно – это сделать вклад. По истечении времени вы получите свой вклад обратно вместе с прибылью. Отсутствие выходных и праздников, работаем круглосуточно на полном автомате. Приглашайте друзей и знакомых и получайте дополнительные дивиденды с партнерской программы. Начните зарабатывать прямо сейчас.
Инвестиционные планы:
50% в день на 3 дня
Тело депозита
включено
Полный срок
72 часа
Мин.выплата
10 рублей
Текущий курс: 57.53 руб.
Мин депозит: 10$
Платежные системы: Perfect Money, Payeer
Выплаты: авто
Реф.система: 10%-3%-1%
Тех часть:
Домен: PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com, 2017-09-15 - 2018-09-15
Хостинг: Cloudflare
SSL: GlobalSign CloudSSL CA - SHA256 - G3 GlobalSign nv-sa, valid: 2017-09-16 - 2018-01-25
Наш депозит:
Perfect Money® платеж завершен
Номер транзакции # 188444422
Оплата со счета: U9830603 (mafiainvest.com)
Оплата на счет: U12208015 (botpay.biz)
Сумма: 27.29 USD
Примечание: ref. # 113
Оплата прошла успешно
Ваш номер batch для подтверждения 188444422
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