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Botpay - botpay.biz

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
При поддержке
Aurum Financial Group LTD
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Старый Сегодня, 13:52
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.06.2015
Сообщений: 925
Благодарностей: 147
УГ: 0
КП: 0.253
Botpay - botpay.biz
Я не админ/владелец проекта
Старт 17.09.17


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Описание:

Немного о Проекте BOTPAY
BOTPAY это сообщество независимых в финансовом плане людей, в основе которых лежит принцип доверия и взаимопомощи. Секрет успеха прост: ты сегодня помог, а завтра помогут тебе. Вам не предъявляют каких-либо требований и условий Всё что нужно – это сделать вклад. По истечении времени вы получите свой вклад обратно вместе с прибылью. Отсутствие выходных и праздников, работаем круглосуточно на полном автомате. Приглашайте друзей и знакомых и получайте дополнительные дивиденды с партнерской программы. Начните зарабатывать прямо сейчас.

Инвестиционные планы:

50% в день на 3 дня
Тело депозита
включено
Полный срок
72 часа
Мин.выплата
10 рублей

Текущий курс: 57.53 руб.

Мин депозит: 10$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer

Выплаты: авто

Реф.система: 10%-3%-1%

Тех часть:
Домен: PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com, 2017-09-15 - 2018-09-15
Хостинг: Cloudflare
SSL: GlobalSign CloudSSL CA - SHA256 - G3 GlobalSign nv-sa, valid: 2017-09-16 - 2018-01-25


Наш депозит:

Perfect Money® платеж завершен
Номер транзакции # 188444422
Оплата со счета: U9830603 (mafiainvest.com)
Оплата на счет: U12208015 (botpay.biz)
Сумма: 27.29 USD
Примечание: ref. # 113
Оплата прошла успешно

Ваш номер batch для подтверждения 188444422

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mafiainvest на форуме  
Старый Сегодня, 13:57
#2
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,278
Благодарностей: 3,218
УГ: 118
КП: 0.032
подарки
Re: Botpay - botpay.biz
Можно уносить это убожество с юзаным кошельком
Вот прошлый шлак http://mmgp.ru/showthread.php?t=475768
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Millioner2014 на форуме  
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Aleksandr Baldin (Сегодня)
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:58
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