Почему падение криптовалюты будет не долгим? Спекуляция JP Morgan

Заявление Джейми Даймона подкрепило резкое падение криптовалюты. Если крупные криптовалютные инвесторы прогнозировали биткойну рост выше 5000$, то традиционные экономисты вопреки высокому росту прогнозировали его падение. Не исключением после запрета ICO в Китае стало заявление главы JP Morgan. Уже не в первый раз заявления данной конторы переворачивают рынок. Но тут криптовалюте уже трудно отделаться от долго падения из-за ситуации в Пекине. Крупные банки предсказывают отметку 1000-2000$. На данный момент ситуация стабилизировалась, но множество вопросов остались без ответа.
На фоне падения криптовалюты, на фоне всеобщей паники, которая была навеяна JP Morgan, компания сама решила приобрести себе криптовалюту. Об этом свидетельствуют данные от торговой платформы Nordnet, согласно которым компания заняла четвёртое место по величине покупки данного инструмента в пятницу (15 сентября). В Twitter сразу затрубили о подозрительной активности. Эта новость стала причиной возмущений в криптовалютном сообществе, которое повелось на заявление, авторы которого сами занимаются деятельностью, связанной с покупкой биткойна.
Новость:
Лидер JP Morgan Chase&Co разодрал биткойн на мелкие кусочки. Если никто не прислушивался к тому, что это является мошенничеством, то к данному аналитику прислушались все. На встрече инвесторов он сказал страшные вещи. Будто это плохо закончится для экономики и кого-то точно убьют. С того дня, когда вышла новость, глава компании запретил своим трейдерам торговать биткойном, пригрозив уволить их. Он считает, что это противоречит правилам традиционного трейдинга. Интересным подтверждением того, что криптовалюта нарушает правила трейдинга является покупка его дочерью биткойна. Когда он резко вырос, она посчитала себя гением рынка. Свою позицию лидер JP Morgan не оставил без полного объяснения, подтвердил каждое своё слово. Когда государство приступает к выпуску собственной валюты, оно полностью его контролирует. А вот через какие пути передвигаются виртуальные средства понять не возможно. Цифровая лихорадка мешает государству, поэтому она будет в скором времени уничтожена, не смотря на то, сколько уже в криптовалюту миллиардов было вложено. Однако, опытный аналитик, глава крупной компании не против технологии и видит в ней будущее.
Сейчас банки заинтересованы в том, чтобы Биткоин поскорее рухнул. Они знают, что это хорошая потенциальная прибыль. Но банки не хотят возиться с тем, что в скором времени будет запрещено или жёстко регулироваться. Постоянный рост количества хэдж-фондов, занимающихся криптовалютой неимоверно растёт. Это указывает на то, что не стоит уделять особое внимание заявлению Даймона. Возможно курс снова вернётся в своё русло.
------------------------
Автор: Nusk
Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru