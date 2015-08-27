Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,778 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Почему падение криптовалюты будет не долгим? Спекуляция JP Morgan

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:49
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.06.2017
Сообщений: 35
Благодарностей: 2
УГ: 3
КП: 0.000
Почему падение криптовалюты будет не долгим? Спекуляция JP Morgan

Заявление Джейми Даймона подкрепило резкое падение криптовалюты. Если крупные криптовалютные инвесторы прогнозировали биткойну рост выше 5000$, то традиционные экономисты вопреки высокому росту прогнозировали его падение. Не исключением после запрета ICO в Китае стало заявление главы JP Morgan. Уже не в первый раз заявления данной конторы переворачивают рынок. Но тут криптовалюте уже трудно отделаться от долго падения из-за ситуации в Пекине. Крупные банки предсказывают отметку 1000-2000$. На данный момент ситуация стабилизировалась, но множество вопросов остались без ответа.

На фоне падения криптовалюты, на фоне всеобщей паники, которая была навеяна JP Morgan, компания сама решила приобрести себе криптовалюту. Об этом свидетельствуют данные от торговой платформы Nordnet, согласно которым компания заняла четвёртое место по величине покупки данного инструмента в пятницу (15 сентября). В Twitter сразу затрубили о подозрительной активности. Эта новость стала причиной возмущений в криптовалютном сообществе, которое повелось на заявление, авторы которого сами занимаются деятельностью, связанной с покупкой биткойна.

Новость:

Лидер JP Morgan Chase&Co разодрал биткойн на мелкие кусочки. Если никто не прислушивался к тому, что это является мошенничеством, то к данному аналитику прислушались все. На встрече инвесторов он сказал страшные вещи. Будто это плохо закончится для экономики и кого-то точно убьют. С того дня, когда вышла новость, глава компании запретил своим трейдерам торговать биткойном, пригрозив уволить их. Он считает, что это противоречит правилам традиционного трейдинга. Интересным подтверждением того, что криптовалюта нарушает правила трейдинга является покупка его дочерью биткойна. Когда он резко вырос, она посчитала себя гением рынка. Свою позицию лидер JP Morgan не оставил без полного объяснения, подтвердил каждое своё слово. Когда государство приступает к выпуску собственной валюты, оно полностью его контролирует. А вот через какие пути передвигаются виртуальные средства понять не возможно. Цифровая лихорадка мешает государству, поэтому она будет в скором времени уничтожена, не смотря на то, сколько уже в криптовалюту миллиардов было вложено. Однако, опытный аналитик, глава крупной компании не против технологии и видит в ней будущее.



Сейчас банки заинтересованы в том, чтобы Биткоин поскорее рухнул. Они знают, что это хорошая потенциальная прибыль. Но банки не хотят возиться с тем, что в скором времени будет запрещено или жёстко регулироваться. Постоянный рост количества хэдж-фондов, занимающихся криптовалютой неимоверно растёт. Это указывает на то, что не стоит уделять особое внимание заявлению Даймона. Возможно курс снова вернётся в своё русло.

------------------------
Автор: Nusk
Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
Nusk вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снижение ставок ЦБ будет медленным, но долгим Артем Захаров Новости в мире финансов и инвестиций 2 04.04.2017 23:34
Гривню ждет падение: насколько, когда и почему подорожает доллар moskva Новости в банковской сфере и страховании 0 04.08.2016 18:49
Почему инвесторы ставят на падение фондовых рынков США? Мария Лимова Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.03.2016 12:08
Morgan Stanley предсказал падение цен на нефть еще на 25% dengov Новости в мире финансов и инвестиций 1 11.01.2016 23:22
Без паники: почему падение рубля — это ненадолго moskva Новости в мире финансов и инвестиций 24 27.08.2015 21:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
mail-click.ru Много работы! Минималки нет!!!
От corp11 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ratatara
Аналитики советуют ждать доллар по 60 рублей
От Ratatara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Shamaxxx
Польза религии
От Shamaxxx в разделе «Курилка»
Аватар moskva
Россияне оценили жизнь без излишеств в 23 тыс. рублей в месяц
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Данил Пестрецов
[Экспрессы] Из микро кооф
От Данил Пестрецов в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Aren
Проекты на BitCoin рефбек до 100%
От Aren в разделе «Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
422,778
Тем
489,285
Сообщений
12,184,064

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram