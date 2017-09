OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,964 Благодарностей: 1,443 УГ: 26 КП: 0.205 подарки

На The Pirate Bay установлен встроенный криптомайнер, использующий мощности ПК юзеров



Интернет-ресурс "TorrentFreak" рассказывающий о торрентах и пиратстве на просторах всемирной паутины был известен в сети еще с 2005 года. В конце уходящей недели, он опубликовал заметку, в которой рассказал, что на ведущем мировом торренте под названием "The Pirate Bay", недавно был установлен встроенный криптомайнер. Естественно, раз он встроенный, то эта штука осуществляет майнинг криптовалюты, используя при этом мощности ПК пользователей этого не совсем законного пиратского сервиса.



Между тем известно, что начиная с 2013 года, часть крупных сетевых пиратских сайтов самостоятельно перечисляли на криптокошельки "The Pirate Bay" чувствительные пожертвования на приличные суммы в виде разных криптовалют, так сказать на дальнейшую поддержку этого проекта. Делают они это и по сию пору, то есть "The Pirate Bay" принимает эти средства и сейчас. Однако, администрация ресурса решила не останавливаться только на донатах, а идти ещё дальше и "вшила" в сайт свой майнер криптовалюты Monero и он уже начал делать своё дело, т.е майнить эту крипту.



А 16 сентября с.г. клиенты сервиса "The Pirate Bay" стали отписываться на специализированных форумах, что при входе на этот их "любимый" ресурс, использование мощностей их компьютеров вдруг сильно увеличивалось. Впрочем, администрация ресурса не стала ничего опровергать, а также через форумы сообщила, что теперь юзеры вместе с ними начали майнить криптовалюту Monero, чтобы помогать проекту жить и развиваться и дальше. Всё так сказать идёт в современном тренде и надо зарабатывать и дополнительные средства, а то и вообще уже не обращать особого внимание на приходящие к ним на сайт пожертвования.



Эти же свои слова администрация сайта подтвердила и изданию "TorrentFreak", которое обратилось к ним за соответствующим комментарием. Они также сообщили, что скорее всего с начала следующей недели сайт полностью перейдёт на попутную добычу крипты с помощью мощностей ПК своих юзеров и это станет их основным источником дохода.



Юзеры на эту новость от ресурса "The Pirate Bay" пока реагируют как бы нейтрально - про отказы далее делать входы на этот сайт пока еще никто публично не заявлял.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/59be4201b4fd4 Интернет-ресурс "TorrentFreak" рассказывающий о торрентах и пиратстве на просторах всемирной паутины был известен в сети еще с 2005 года. В конце уходящей недели, он опубликовал заметку, в которой рассказал, что на ведущем мировом торренте под названием "The Pirate Bay", недавно был установлен встроенный криптомайнер. Естественно, раз он встроенный, то эта штука осуществляет майнинг криптовалюты, используя при этом мощности ПК пользователей этого не совсем законного пиратского сервиса.Между тем известно, что начиная с 2013 года, часть крупных сетевых пиратских сайтов самостоятельно перечисляли на криптокошельки "The Pirate Bay" чувствительные пожертвования на приличные суммы в виде разных криптовалют, так сказать на дальнейшую поддержку этого проекта. Делают они это и по сию пору, то есть "The Pirate Bay" принимает эти средства и сейчас. Однако, администрация ресурса решила не останавливаться только на донатах, а идти ещё дальше и "вшила" в сайт свой майнер криптовалюты Monero и он уже начал делать своё дело, т.е майнить эту крипту.А 16 сентября с.г. клиенты сервиса "The Pirate Bay" стали отписываться на специализированных форумах, что при входе на этот их "любимый" ресурс, использование мощностей их компьютеров вдруг сильно увеличивалось. Впрочем, администрация ресурса не стала ничего опровергать, а также через форумы сообщила, что теперь юзеры вместе с ними начали майнить криптовалюту Monero, чтобы помогать проекту жить и развиваться и дальше. Всё так сказать идёт в современном тренде и надо зарабатывать и дополнительные средства, а то и вообще уже не обращать особого внимание на приходящие к ним на сайт пожертвования.Эти же свои слова администрация сайта подтвердила и изданию "TorrentFreak", которое обратилось к ним за соответствующим комментарием. Они также сообщили, что скорее всего с начала следующей недели сайт полностью перейдёт на попутную добычу крипты с помощью мощностей ПК своих юзеров и это станет их основным источником дохода.Юзеры на эту новость от ресурса "The Pirate Bay" пока реагируют как бы нейтрально - про отказы далее делать входы на этот сайт пока еще никто публично не заявлял.По материалам источник

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________ Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 13:49 .