Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,769 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Зависла транзакция Ethereum.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:28
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Зависла транзакция Ethereum.
Добрый день. Зависла транзакция 3 дня - 0x3d71d5d25e049667d06bd0478a7c373cbddeb204c2f4f462 993ed1626cefc0b7 .Подскажите что можно сделать)
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Баннер: {{ slide.title }}
Серега2 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что делать если зависла транзакция биткоин. lertis Bitcoin 2 11.09.2017 19:36
Помогу тем у кого зависла транзакция в блокчейн igorcasino Bitcoin 2 25.08.2017 20:34
Зависла / не подтверждается транзакция (Unconfirmed Transaction). Что делать? Andriy Protsic Bitcoin 7 16.08.2017 17:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Лайв без задержки.
От Владислав Кривошеев в разделе «Барахолка»
Аватар nlobp
FXFair LTD - fxfair.com
От nlobp в разделе «Черный список брокеров»
Аватар BlackMakler
Forex-trader - www.forex-trader.bz
От BlackMakler в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
WMID 812118255249 требуется 400wmz (16.67% в месяц)
От jc-jc в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар bizneser
NeuroOne для передового нейромониторинга и нейромудуляции привлек $1,2 млн инвестиций
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TheGOLDskull
moneyboxproject.com - moneyboxproject
От TheGOLDskull в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
422,769
Тем
489,275
Сообщений
12,183,781

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram