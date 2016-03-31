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Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту.
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Старый Сегодня, 11:45
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 14.09.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!!!
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Необходимо выполнить несколько простейших действий:
1. Ответьте на 2 вопроса (необходимо дать не менее 2 ответов на каждый вопрос):
1.1. Каким критериям должно отвечать предложение по инвестированию в криптовалюту, чтобы Вы приняли это предложение и инвестировали собственные средства, даже зная, что услуги компании, сделавшей это предложение, немного дороже, чем у конкурентов?
1.2. По каким причинам Вы точно не стали бы принимать предложение об инвестировании в криптовалюту?
2. Сделайте репост данного сообщения на своей странице в ВК или ФБ
3. Подпишитесь на мой канал в телеграм "Надежные инвестиции в крипту" по ссылке https://t.me/nadejno
4. Постучитесь в друзья
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или
https://vk.com/igobuzov
5. Разместите в ответах на этот пост ссылку на репост на вашей странице и ваш телеграм.

Итоги конкурса будут подведены 21 сентября 2017.
Победитель - человек, собравший наибольшее количество лайков на репост.
Успехов!
__________________
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prosvet06 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ВНИМАНИЕ КОНКУРС! budabi Курилка 0 31.03.2016 11:02

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