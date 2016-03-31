ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!!!

Приз 1000 рублей лично от меня!
Необходимо выполнить несколько простейших действий:
1. Ответьте на 2 вопроса (необходимо дать не менее 2 ответов на каждый вопрос):
1.1. Каким критериям должно отвечать предложение по инвестированию в криптовалюту, чтобы Вы приняли это предложение и инвестировали собственные средства, даже зная, что услуги компании, сделавшей это предложение, немного дороже, чем у конкурентов?
1.2. По каким причинам Вы точно не стали бы принимать предложение об инвестировании в криптовалюту?
2. Сделайте репост данного сообщения на своей странице в ВК или ФБ
3. Подпишитесь на мой канал в телеграм "Надежные инвестиции в крипту" по ссылке https://t.me/nadejno
4. Постучитесь в друзья
https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%8...0539435746213/
или
https://vk.com/igobuzov
5. Разместите в ответах на этот пост ссылку на репост на вашей странице и ваш телеграм.
Итоги конкурса будут подведены 21 сентября 2017.
Победитель - человек, собравший наибольшее количество лайков на репост.
Успехов!