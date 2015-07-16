Nusk Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 11.06.2017 Сообщений: 34 Благодарностей: 2 УГ: 3 КП: 0.000

Учимся анализировать рынок криптовалют самостоятельно. Литература

В данной статье решил собрать популярные книги про криптовалюту, которая прочно осела в жизни любого инвестора, программиста и даже обычного рабочего. Не только мысли « величайших » аналитиков спасают ваши кошельки, заставляя входить или убегать из криптовалюты, но и личные успехи, основанный на горьком опыте, а может и на крупных победах. Соглашусь с тем, что легко повторять действия крупных игроков, которые отгрызают крупные куски, делают себе состояние. Но также легко повторять их поражения. Данная литература поможет вам самостоятельно вникать в это трудное дело, поможет использовать форумы, видео ролики только в качестве « поверхностной » информации. Перед началом хочется отметить особую важность психологии. Не бегите за пустыми обещаниями, не бегите за толпой таких же новичков.







Биткойн для чайников

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Книга сразу привлекает полной информацией о Биткойне: от создания кошелька до безопасноти и сложности сети. Автор посвятил безопасности особое внимание. Книга отличается тем, что она очень полезна не только новичкам, но и продвинутым пользователям криптовалюты. Основные аспекты:



- биткоин простым языком

- основа работы данной технологии

- как биткойн используют в виде денег

- происхождение, история

- безопасность



Только исследование каждого аспекта поможет углубиться в криптовалюту, понять всю сущность работы. Можно читать данное произведение не только с целью обогащения, но и для общего развития, познавая для себя новый мир. Актуальна на все времена.







Цифровое золото

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Больше нигде вы не найдёте информации о том, как идея небольшой группы людей привела к тому, что стала интересна всему миру. Книга больше рассчитана для опытного пользователя. Здесь просто куча сплетен, интриг. Истории о том, как студент создал свою криптовалюту, о том как неудавшийся учёный стал виртуальным торговцем наркотиков, близнецы, засудившие Facebook, рассказы про руководителей величайших банков, акул венчурных фондов. Также агенты, сенаторы, президенты и много другое. Сам Сатоши Накамото в книги упоминается не раз. Всем известно, что за криптовалютой не стоит определённое государство или « крутой » миллиардный банк. Но энтузиастам от Китая до Африки это не мешает делать огромные деньги. Криптовалюта стала самым популярным объектом в существующей цифровой эпохе.







Биткойн - деньги для всех

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Автор книги всю жизнь посвятил торговле на бирже. Когда обычные акции не представляли для него особого интереса, он пересел на криптовалюту. Зачем пахать целый месяц только для того актива, который не делает столько пунктов, сколько это делает биткйон за считанные минуты. Адам Теппер является генеральным директором одной из популярных австралийских бирж. Свою карьеру он начал отнюдь не торговцем ценных бумаг, а обычным инженером-программистом. К величайшему сожалению, он трагически погиб в аварии, не закончив свою книгу. Но его труды не стали напрасны. Его близкие друзья, бизнесы-партнёры довели его дело до конца. Так что данное творение стало делом рук большого количества профессионалов. Книга всё же вышла в печать. Адама отличает его доброта, страстное желание помочь всему криптовалютному сообществу. Он видел в биткойне технологию, способную изменить жизнь людей к лучшему. Думаю, что вы будете впечатлены творением австралийца, которого до сих пор ценят во всём мире.



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Автор: Nusk

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru Книга сразу привлекает полной информацией о Биткойне: от создания кошелька до безопасноти и сложности сети. Автор посвятил безопасности особое внимание. Книга отличается тем, что она очень полезна не только новичкам, но и продвинутым пользователям криптовалюты. Основные аспекты:- биткоин простым языком- основа работы данной технологии- как биткойн используют в виде денег- происхождение, история- безопасностьТолько исследование каждого аспекта поможет углубиться в криптовалюту, понять всю сущность работы. Можно читать данное произведение не только с целью обогащения, но и для общего развития, познавая для себя новый мир. Актуальна на все времена.Больше нигде вы не найдёте информации о том, как идея небольшой группы людей привела к тому, что стала интересна всему миру. Книга больше рассчитана для опытного пользователя. Здесь просто куча сплетен, интриг. Истории о том, как студент создал свою криптовалюту, о том как неудавшийся учёный стал виртуальным торговцем наркотиков, близнецы, засудившие Facebook, рассказы про руководителей величайших банков, акул венчурных фондов. Также агенты, сенаторы, президенты и много другое. Сам Сатоши Накамото в книги упоминается не раз. Всем известно, что за криптовалютой не стоит определённое государство или « крутой » миллиардный банк. Но энтузиастам от Китая до Африки это не мешает делать огромные деньги. Криптовалюта стала самым популярным объектом в существующей цифровой эпохе.Автор книги всю жизнь посвятил торговле на бирже. Когда обычные акции не представляли для него особого интереса, он пересел на криптовалюту. Зачем пахать целый месяц только для того актива, который не делает столько пунктов, сколько это делает биткйон за считанные минуты. Адам Теппер является генеральным директором одной из популярных австралийских бирж. Свою карьеру он начал отнюдь не торговцем ценных бумаг, а обычным инженером-программистом. К величайшему сожалению, он трагически погиб в аварии, не закончив свою книгу. Но его труды не стали напрасны. Его близкие друзья, бизнесы-партнёры довели его дело до конца. Так что данное творение стало делом рук большого количества профессионалов. Книга всё же вышла в печать. Адама отличает его доброта, страстное желание помочь всему криптовалютному сообществу. Он видел в биткойне технологию, способную изменить жизнь людей к лучшему. Думаю, что вы будете впечатлены творением австралийца, которого до сих пор ценят во всём мире.

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