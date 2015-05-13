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Rovio, создатель игры Angry Birds, оценил себя в $1.1 млрд перед своим IPO

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Rovio, создатель игры Angry Birds, оценил себя в $1.1 млрд перед своим IPO

Rovio Entertainment L, финский производитель мобильных игр, более известный как создатель серии игр Angry Birds, заявил, что выходит на первичное публичное размещение акций (IPO) с оценкой в $ 1,1 миллиард.

Компания, деятельность которой восстанавливается после тяжелых двух лет, объявила о своем долгожданном IPO в этом месяце с целью стимулирования роста игр и принять участие в консолидации игровой индустрии.

В первоначальных сообщениях средств массовой информации говорилось, что компания может быть оценена до 2 миллиардов долларов, несмотря на то, что аналитики уже сомневаются в этом. Предварительный диапазон цен в размере 10,25 до 11,50 евро (или $12,24 - $13,73) за акцию, объявленный в прошлую пятницу, представил возможно оценить компанию до 896 миллионов евро (1,1 миллиард долларов).

Rovio, чьи мобильные игры были загружены 3,7 миллиарда раз, практически моментально выросла после запуска Злых Птиц в 2009 году. Но Rovio медленно реагировал на переход к играм со свободным доступом, которые делают прибыль исключительно от покупок в играх. Бизнес компании быстро откатился, уступив Clash of Clans и Candy Crush Saga и уже в 2015 году начала фиксировать операционные убытки и пришлось пойти на сокращение треть своих сотрудников. Однако, объемы продаж теперь в процессе восстановления, после выпуска 3D фильма Angry Birds и серии новых игр со свободным доступом.

Компания рассчитывает продать около 55% акций (438-488 млн евро). Только 30 млн пойдет в фонд Rovio, а большинство пойдет к своим основным владельцам, включая Trema International, Accel Partners и Atomico. Trema, владельцем которого является Kaj Hed, планирует сохранить 37% доли компании в сравнении с 69% в настоящее время.

Специально для MMGP.RU

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