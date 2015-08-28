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Товарооборот между Украиной и Францией вырос до $1,1 млрд

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Старый Сегодня, 11:06
#1
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Имя: Андрей
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Товарооборот между Украиной и Францией вырос до $1,1 млрд


Исходя из результатов первой половины 2017 года, в целом товарооборот между Францией и Украиной показал рост в 15,2% и составил порядка 1,1 миллиарда долларов.

Об этом говорится в сообщении правительства Украины.

Основой экспорта товаров во Францию для Украины являются: всевозможные масла и жиры, как растительного происхождения, так и животного, плоды масличных растений, зерновые, мука, крупы, а также товары из текстиля и одежда.

А французская сторона в свою очередь импортирует в Украину такие виды продукции: всевозможные виды минерального топлива, химическую продукцию, трактора, автомобили, товары фармацевтической отрасли, перерабатывающие станки и машины.

Также после сообщений правительства можно сделать вывод, что объемы прямых зарубежных инвестиций, которые сделала Франция в экономику Украины, составляют 1,3 миллиарда долларов, и по этому показателю французы занимают восьмое место.

Французские инвестиции это 3,4% от всех вливаний в экономику страны на отчетный период. Объем финансовых инвестиций со стороны Франции вырос на 3,1%.

Французские средства работают в таких направлениях как: страхование и финансы, торговля розничная и оптовая, а также часть средств вкладывается в промышленный сектор Украины.

Специально для mmgp.ru
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