Bidroom, главный конкурент Booking и Expedia, поднимает инвестиции от Сами Савириса

Онлайн-платформа по бронированию бюджетных отелей по всему миру Bidroom.com, базирующаяся в Амстердаме, сегодня сообщила о привлечении нераскрытой суммы инвестиций от египетского миллиардера Сами Онси Савириса.
Данная сделка нераскрытой суммой пришла после того, как раунд финансирования, который был закрыт в июле этого года, включил в себя капитал от нескольких недорогих гостиничных сетей из Нидерландов и Швейцарии. Компания нацелена использовать капитал для продолжения экспансии на новые рынки, а также для проведения анализа по своим возможностям, чтобы в ближайшее время определить свои позиции на рынке онлайн-бронирования отелей.
Запущенная в январе 2014 года соучредителем Майклом Розом и генеральным директором Каспером Найрием, Bidroom.com является альтернативой текущих площадок по бронированию отелей, таких как Tripadvisor и Expedia, и позиционирует себя как онлайн-платформа по бронированию бюджетных отелей, которая не взимает никакой комиссии за бронирование.
Bidroom работает исключительно по платной подписке, и прежде чем пользователь увидит специальные предложения, ему в свою очередь необходимо подписаться. Платформа привлекает более 200 000 активных пользователей и растет в среднем на 23% каждый месяц. В настоящее время они имеют 14 000 позиций для отдыха в 21 странах мира.
Напомню, что Сами Савирис является основателем конгломерата Orascom Development, работающая в самых разных областях, такие как туризм, гостиничный бизнес, управление туристическими компаниями и др. Orascom также владеет Raiffeisen Touristik Group, группой из более чем 7000 туристических агентств и 2000 сотрудников.
Специально для MMGP.RU