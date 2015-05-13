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Bidroom, главный конкурент Booking и Expedia, поднимает инвестиции от Сами Савириса

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Bidroom, главный конкурент Booking и Expedia, поднимает инвестиции от Сами Савириса

Онлайн-платформа по бронированию бюджетных отелей по всему миру Bidroom.com, базирующаяся в Амстердаме, сегодня сообщила о привлечении нераскрытой суммы инвестиций от египетского миллиардера Сами Онси Савириса.

Данная сделка нераскрытой суммой пришла после того, как раунд финансирования, который был закрыт в июле этого года, включил в себя капитал от нескольких недорогих гостиничных сетей из Нидерландов и Швейцарии. Компания нацелена использовать капитал для продолжения экспансии на новые рынки, а также для проведения анализа по своим возможностям, чтобы в ближайшее время определить свои позиции на рынке онлайн-бронирования отелей.

Запущенная в январе 2014 года соучредителем Майклом Розом и генеральным директором Каспером Найрием, Bidroom.com является альтернативой текущих площадок по бронированию отелей, таких как Tripadvisor и Expedia, и позиционирует себя как онлайн-платформа по бронированию бюджетных отелей, которая не взимает никакой комиссии за бронирование.

Bidroom работает исключительно по платной подписке, и прежде чем пользователь увидит специальные предложения, ему в свою очередь необходимо подписаться. Платформа привлекает более 200 000 активных пользователей и растет в среднем на 23% каждый месяц. В настоящее время они имеют 14 000 позиций для отдыха в 21 странах мира.

Напомню, что Сами Савирис является основателем конгломерата Orascom Development, работающая в самых разных областях, такие как туризм, гостиничный бизнес, управление туристическими компаниями и др. Orascom также владеет Raiffeisen Touristik Group, группой из более чем 7000 туристических агентств и 2000 сотрудников.

Специально для MMGP.RU

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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 10:46.
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