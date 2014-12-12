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Ilivion- облачный майнинг.

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Старый Сегодня, 09:56
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.12.2014
Сообщений: 19
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Ilivion- облачный майнинг.
Проект о котором я рассказывал месяц назад и предлагал людям попробовать, став у истоков, успешно работает. На сегодняшний день я вывел 60% от вложенных средств чисто от процентов. Приток людей растет и уже достиг 158000 аккаунтов, а сумма средств достигла 127000$, помню в первую неделю было около 10000$. 20 человек тогда присоединились по моей ссылке, думаю довольны, т.к. стабильно идут начисления и вывод средств. В общем моё мнение, что поработает проект еще несколько месяцев, все желающие присоединяйтесь https://goo.gl/EGhACv
Всем удачи и прибыли!
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