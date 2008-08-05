Мир ICO полон схем «накачки и сброса» — не станьте их жертвой

В блокчейн-сообществе наметилась тревожная тенденция: по всему миру мы наблюдаем появление блокчейн-стартапов, которые обманывают людей, привлекая средства за счет громких имен.





Это не совсем финансовая пирамида. Я бы назвал такую аферу «круговой схемой». Ее суть заключается в том, что «лидер мнений» собирает вокруг себя несведущих инвесторов. Этим человеком может быть сам мошенник или, в большинстве случаев, какая-либо авторитетная личность в индустрии или социальных медиа. Учитывая, что рынок криптовалют до сих пор не регулируется, он представляет собой Эльдорадо для таких аферистов. Они — или нанятые ими авторитетные лица — накачивают валюту или ICO, предварительно получив значительную долю этого актива. Они несут маркетинговую чушь, чтобы завлечь максимальное количество «простаков», которые даже не догадываются, что вскоре последует неизбежный сброс. И затем они продают свою долю и получают прибыль.



Я знаю об этом, потому что в мире криптовалют я довольно хорошо известен, и поэтому меня часто просили прорекламировать некоторые сомнительные проекты за хорошие деньги. Такое встречалось нечасто, но после бурного развития рынка ICO ко мне и моим соучредителям все чаще обращаются подобные мошенники. Теперь почти каждый день мы получаем разного рода предложения. Мы находимся в Сингапуре, но такие просьбы поступают со всего мира.



Рассмотрим общий сценарий работы этой схемы. Однажды друг рассказывает вам о новейшем и лучшем «инвестиционном инструменте». Вы изучаете его, и все выглядит законно. Валюта представлена на



Цена токена растет, но когда вы думаете продать актив и вывести прибыль, стоимость падает. Вы звоните другу, и он говорит, что уже вывел свои деньги, а вам стоит подождать. Вы так и делаете в надежде, что цена поднимется снова. Но этого не происходит. В итоге вы в панике продаете актив, фиксируя большой убыток. И про себя вы думаете: «Как минимум я не попался на удочку аферистов. Это же был законный проект?!».



Так ли это? На время написания статьи (август 2017) такой тип мошенничества не считается нарушением закона, и подобные аферы проворачивают каждый день. Я даже не уверен, что в децентрализованном мире с блокчейнами и криптовалютами подобные вещи можно регулировать. Поэтому важно знать, что такие аферы проворачиваются чаще, чем многие думают.



Вот еще несколько примеров:

Ничего не стоящая ICO, которую поддерживает публично известный человек. Люди не знают его истинных мотивов. Действительно ли он верит в эту компанию или просто заботится о своей 90%-й скидке, которая позволит ему заработать миллионы в течение нескольких недель?



Видеоблогеры, подкастеры и авторы статей на различных порталах (да, я обращаюсь к вам!), которые создают каналы, размещая ценные материалы, а затем берут «взятки» и выставляют компанию или сервис в нужном свете.



«Консультанты», которых приглашают в проект, чтобы они положительно высказались о нем.

Вот несколько типов предложений, которые поступали мне:

До нашей продажи токенов мы получили несколько предложений от крупных инвесторов, которые хотели принять участие, получив большую скидку, чтобы затем «пропампить» ICO. Мы отказались. Но если такие предложения поступали нам, то их получают и другие компании, которые проводят ICO; и если последние не очень уверены в успехе, то могут принять их. Поэтому, когда в следующий раз вы увидите компанию, которую поддерживает известная личность, подумайте о сделке, что может стоять за этими взаимоотношениями.



Так как я хорошо известен в криптомире, мне регулярно предлагают 5-значные (иногда 6-значные) суммы и двузначные процентные доли токенов только за упоминание сервиса в положительном ключе. Мой помощник знает, что нужно отклонять любые подобные предложения. Но, повторюсь, если они поступают мне, их получают и многие другие, среди которых найдутся те, кто согласится. Поэтому, когда видеоблогер с YouTube или влиятельная персона в социальных медиа положительно или негативно отзывается о продукте или сервисе, подумайте о возможном контексте, который стоит за этим мнением.



Меня приглашают на мероприятия, все оплачивают, и это только для того, чтобы представить посетителям сомнительный продукт или предложение. Мы тщательно все проверяем, чтобы избежать таких ситуаций, но я полагаю, что многие другие этого не делают.

Мне предлагают 1%-ю долю в компании только за размещение моего имени на сайте. Времязатраты? Нулевые. Легкие деньги, не так ли? Но это удар по репутации.

Это примеры круговых схем. Вместо распределения прибыли сверху-вниз, что характерно для финансовых пирамид, здесь мы видим шаблон «изнутри-наружу»: чем ближе ваше положение к центру «накачки», тем вероятнее, что вы успеете выйти из проекта до сброса. Как и в пирамидах, людей заставляют поверить, что они находятся рядом с этой позицией. Например, их приглашают в группы Telegram, где «накачивают» валюты. Они верят, что первыми узнали об этом, но они уже проиграли. Мошенники в это время сбрасывают активы.



Знает ли об этом сообщество блокчейна? Конечно, ДА! Большинству людей все это известно, но как и в случае с пирамидами, они надеются быстро и легко разбогатеть. Людей поглощает жадность, и они не могут думать рационально. Я сам проходил через это и уверен, что вы тоже.



Но я надеюсь, что эта статья поможет тем, кто не слышал о подобных аферах. Будьте осторожны, если инвестор или консультант усердно «накачивает» токены, если видеоблогер или автор статей очень положительно отзывается о компании. Не позволяйте группам накачки и сброса одурачить вас. Они лишь стараются убедить людей, что те находятся в центре круговой схемы.



Вот несколько советов, которые помогут вам избежать обмана:

Проверяйте основную информацию о валюте или токене.

Спросите себя, есть ли у компании хорошая идея.

Кто ее основатели/создатели? Какая команда?

Люди, которые «накачивают» проект, участвовали в подобном раньше?

Рост цены обоснован?

Почему кто-либо положительно отзывается о проекте?

Регуляторы вмешаются нескоро, но мы как сообщество можем работать вместе и заменить подход «сверху-вниз» на решение «снизу-вверх».



Поэтому нужно распространять информацию и должным образом просвещать людей относительно инвестирования в сфере блокчейна. В конце концов именно это позволит укреплять и развивать нашу криптоэкосистему.



Источник Это не совсем финансовая пирамида. Я бы назвал такую аферу «круговой схемой». Ее суть заключается в том, что «лидер мнений» собирает вокруг себя несведущих инвесторов. Этим человеком может быть сам мошенник или, в большинстве случаев, какая-либо авторитетная личность в индустрии или социальных медиа. Учитывая, что рынок криптовалют до сих пор не регулируется, он представляет собой Эльдорадо для таких аферистов. Они — или нанятые ими авторитетные лица — накачивают валюту или ICO, предварительно получив значительную долю этого актива. Они несут маркетинговую чушь, чтобы завлечь максимальное количество «простаков», которые даже не догадываются, что вскоре последует неизбежный сброс. И затем они продают свою долю и получают прибыль.Я знаю об этом, потому что в мире криптовалют я довольно хорошо известен, и поэтому меня часто просили прорекламировать некоторые сомнительные проекты за хорошие деньги. Такое встречалось нечасто, но после бурного развития рынка ICO ко мне и моим соучредителям все чаще обращаются подобные мошенники. Теперь почти каждый день мы получаем разного рода предложения. Мы находимся в Сингапуре, но такие просьбы поступают со всего мира.Рассмотрим общий сценарий работы этой схемы. Однажды друг рассказывает вам о новейшем и лучшем «инвестиционном инструменте». Вы изучаете его, и все выглядит законно. Валюта представлена на www.coinmarketcap.com , и информация об ICO размещена на различных отслеживающих сайтах. Даже видеоблогеры с YouTube положительно отзываются об этом проекте. И вы решаете инвестировать. Кажется, что вы оказались в нужном месте в нужное время.Цена токена растет, но когда вы думаете продать актив и вывести прибыль, стоимость падает. Вы звоните другу, и он говорит, что уже вывел свои деньги, а вам стоит подождать. Вы так и делаете в надежде, что цена поднимется снова. Но этого не происходит. В итоге вы в панике продаете актив, фиксируя большой убыток. И про себя вы думаете: «Как минимум я не попался на удочку аферистов. Это же был законный проект?!».Так ли это? На время написания статьи (август 2017) такой тип мошенничества не считается нарушением закона, и подобные аферы проворачивают каждый день. Я даже не уверен, что в децентрализованном мире с блокчейнами и криптовалютами подобные вещи можно регулировать. Поэтому важно знать, что такие аферы проворачиваются чаще, чем многие думают.Вот еще несколько примеров:Вот несколько типов предложений, которые поступали мне:Это примеры круговых схем. Вместо распределения прибыли сверху-вниз, что характерно для финансовых пирамид, здесь мы видим шаблон «изнутри-наружу»: чем ближе ваше положение к центру «накачки», тем вероятнее, что вы успеете выйти из проекта до сброса. Как и в пирамидах, людей заставляют поверить, что они находятся рядом с этой позицией. Например, их приглашают в группы Telegram, где «накачивают» валюты. Они верят, что первыми узнали об этом, но они уже проиграли. Мошенники в это время сбрасывают активы.Знает ли об этом сообщество блокчейна? Конечно, ДА! Большинству людей все это известно, но как и в случае с пирамидами, они надеются быстро и легко разбогатеть. Людей поглощает жадность, и они не могут думать рационально. Я сам проходил через это и уверен, что вы тоже.Но я надеюсь, что эта статья поможет тем, кто не слышал о подобных аферах. Будьте осторожны, если инвестор или консультант усердно «накачивает» токены, если видеоблогер или автор статей очень положительно отзывается о компании. Не позволяйте группам накачки и сброса одурачить вас. Они лишь стараются убедить людей, что те находятся в центре круговой схемы.Вот несколько советов, которые помогут вам избежать обмана:Регуляторы вмешаются нескоро, но мы как сообщество можем работать вместе и заменить подход «сверху-вниз» на решение «снизу-вверх».Поэтому нужно распространять информацию и должным образом просвещать людей относительно инвестирования в сфере блокчейна. В конце концов именно это позволит укреплять и развивать нашу криптоэкосистему.

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