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Инвестирование в постройку ферм для майнинга криптовалют

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 03:37
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Чехов
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 47
Благодарностей: 33
УГ: 0
КП: 0.000
Инвестирование в постройку ферм для майнинга криптовалют
Доброго здравия всем!

Хочу предложить инвестировать в постройку ферм для майнинга, сразу скажу, что хочу сделать все просто, доступно и абсолютно открыто, не прячась за сайтами портфелями для покупок инвестиций и прочим.
Ферма каждого инвестора майнит на его личный кошелек, выплата только после получения инвестором прибыли, каждый инвестор сам после получения прибыли переводит комиссию мне на кошелек.

Мой заработок это 10% от майнинга за постоянное наблюдение за фермами и контроль их работы, вся прибыль от майнинга падает на кошелек инвестора, моя прибыль это 10% от вашей за размещение ферм и контроль их работоспособности.

Я 24 часа с сутки 7 дней в неделю абсолютно доступен, место для установки ферм находится под охраной 24 часа в сутки. Приехать любому инвестору можно в любой день в любое обусловленное время.
Проживаю в московской области город Чехов, имеется помещение и мощность для размещения 20-25 ферм для майнинга с очень выгодным тарифом по электричеству, порядка 2.0р за кт, если в дальнейшем будет большее количество ферм и инвесторов, развиваться есть куда на тех же условиях входа.


Самое важное, я постоянно на связи и с любым инвестором готов встретится лично, показать место размещения ферм, никакого обмана никаких камней, каждый инвестор так же имеет свой доступ к своей ферме по teamviewer.

Мои контактные данные Большелапов Денис Александрович
М.О. г.Чехов Ул. Земская 13 кв. 189 (Фермы если что не тут) это для грабителей))
М.Б. 8-926-573-68-54
__________________
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Denis661 вне форума  
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