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Российские турфирмы умудряются отправлять людей в зарубежные туры менее чем за 100руб

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#1
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Российские турфирмы умудряются отправлять людей в зарубежные туры менее чем за 100руб


РБК написало об "интересных ценах" на зарубежные туристические туры в далекие страны, которые недавно озвучили многие наши туристические компании. По их данным, которые они представили Ростуризм ( это наше Федеральное агентство по туризму) выходит, что они сейчас отправляют наших людей на отдых заграницу по очень низким ценам, порой даже ниже чем за 100 рублей. Удивительно - не правда ли?

Однако, как выяснили журналисты РБК - это конечно же, совсем не так, а просто наши туристические компании хотят таким вот необычным способом существенно снизить свои обязательные платежи в компенсационный фонд Ростуризма.

Всё дело в том, что несколько месяцев тому назад, в законную силу вступила новая редакция российского закона "О туристической деятельности в России" и согласно ей, уже с этой весны, все туроператоры отправляющие людей на отдых за рубеж, должны предоставлять в Ростуризм данные о количестве своих отправленных туда туристов, а также информацию об общей цене всех проданных заграничных турах. Получив эти сведения, Ростуризм вносит их в Единый перечень туроператоров.

Однако после ввода в работу этой системы, бухгалтеры туроператоров быстро поняли, что если они будут заявлять в Ростуризм низкую общую цену проданных ими туров, то и размер их выплат в так называемый компенсационный фонд будет невысоким (это фонд из которого в случае краха компании должны теперь идти выплаты потерпевшим клиентам). Сказано - сделано, и например, компания "Мега-Тур" из славного города Благовещенска, только в прошлом месяце "закидывала" каждого своего туриста заграницу на отдых, всего за каких-то 20 рублей в среднем с носа! Недалеко от них ушли их коллеги из краснодарской турфирмы "Кубаньтурист", которые тоже показали чудеса заботы о кошельках своих клиентов и отправляли их в заграничные туры по 33 рубля, естественного, с одного человека - отдыхай, не хочу!

В связи с этим, РБК направило в Ростуризм свой запрос, мол, а как это так может быть - люди ездят отдыхать заграницу фактически за бесплатно. На что Ростуризм ответило просто, что мол это не в их компетенции проверять за сколько отправляют турфирмы людей за рубеж. Если кратко, то просто у них нет полномочий карать турфирмы за такие вещи, однако запросы в адрес "хитрящих" в сторону Ростуризма компаний (а их очень много), чиновники всё же направили, мол требуем объяснений.

РБК же в свою очередь проследил за ценовыми данными в едином перечне туроператоров и действительно, через какое время, например вышеуказанные операторы, просто добавили к своим средним ценам в 20 и 33 руб. по три "нолика", то есть стало 20 000 и 33 000 рублей соответственно и это в среднем за один тур. Интересная "игра цифр" - не правда ли?

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59bdb257ce836
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