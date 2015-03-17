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Российский рэпер Тимати хочет сделать деньги на черных бургерах в ОАЭ и США

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Российский рэпер Тимати хочет сделать деньги на черных бургерах в ОАЭ и США


Сообщается, что российский рэпер Тимати собрался хорошо подзаработать на сети своих бургерных "Black Star Burger", которые он собрался развернуть со своим партнером г-ном Левитасом уже в самом скором времени на рынке Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Кроме того, точно такие же бургерные он с коллегой хотел бы открыть и в США. Фишкой проекта являются черные бургеры, которые предлагается потреблять в черных перчатках из полиэтилена.

Сам проект "Black Star Burger" был запущен в России ещё в прошлом году и почти половина его акций принадлежит г-ну Левитасу. Однако Тимати является как бы рекламным "лицом" этого нового для него дела и понятно, что от его публичного пиара в данном проекте зависит очень многое.

В настоящее время небольшая сеть этих бургерных уже открыта в Москве, а один подобный ресторан работает в Грозном. Ближе к зиме планируется запуск еще одного московского ресторана, а всего в Москве будет 6 таких точек. Далее владельцы бизнеса планируются расширяться на города миллионники по всей России.

Ну и вот теперь владельцы бизнеса подошли к моменту, когда можно идти и на внешние зарубежные рынки, причем Тимати и Левитас хотят открывать за рубежом собственные бургерные, но помощью местных, уже работающих на этом рынке операторов. Кстати, в их адрес уже поступило предложение о размещении их бургерной в торговом центре Дубай Молл, что говорит об заинтересованности местного бизнеса активно сотрудничать с Тимати по этому проекту.

Впрочем, как пишут местные эмиратские СМИ, проект "Black Star Burger" станет в самом ОАЭ отнюдь не первым рестораном фаст-фуда, который будет потчевать своих гостей деликатесом в форме черного мясного бургера. Например, ранее в Дубаи в 5-звездочном отеле Marriott уже был открыт ресторан "Bridgewater Tavern" в котором также можно заказать приготовить для себя черные бургеры. Ну а кроме того, в меню ресторана можно увидеть и попросить принести к столу ещё и черное мороженное - такая вот местная фишка местного общепита, говоря простым языком. Поэтому остается только надеется, что Тимати и его партнеры не из пугливых бизнесменов и составят достойную конкуренцию тем кто уже пришел на этот рынок быстрого питания чуть раньше их.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59bd9d872efd5
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