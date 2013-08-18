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Интернет магазин как семейный бизнес!

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Как создать, раскрутить свой интернет-магазин, а также заработать на нем? Все ответы здесь.
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Открылся магазин MMGP
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Старый Сегодня, 01:53
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.08.2013
Сообщений: 180
Благодарностей: 70
УГ: 0
КП: 0.262
Интернет магазин как семейный бизнес!
Идеальный вариант семейного бизнеса! Склад 4кв.м.!

интернет магазин http://nail5.ru/
работает более 5 лет, клиентская база, поставщики (всего 2), предоставляет услуги дропшиппинга, около 30 партнерских магазинов дропшипперов.
Продажи через наработанную клиентскую базу, дропшипперов, директ. (львиная доля заказов отправка через почту по всей территории РФ)
Если нормально заниматься, доход около 200-250 тыс/мес. (средний - летом небольшой провал есть)
Продаю полностью - домен, сайт, товар (примерно на 200 тыс)!

Причина продажи: жил и занимался магазином в Москве, проблем с доставкой, отправкой никаких. Сейчас перебрался в маленький поселок на юг, к морю и здесь нереально заниматься интернет торговлей ((

За все прошу 350 тыс. руб. - фактически даром.. просто понимаю, что по рыночной цене вряд ли продам.
Пишите в ЛС, оставляйте контакты и созвонимся или спишемся.
__________________
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