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moneyseabox.ru — GTA 5

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 01:48
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.03.2013
Сообщений: 2,171
Благодарностей: 251
Записей в блоге: 6
УГ: 1
КП: 0.032
подарки
moneyseabox.ru — GTA 5
Старт игры — 08.09.2017.

РЕГИСТРАЦИЯ

О игре

Цитата:
Покупайте персонажей, которые будут приносить для Вас прибыль в виде Dolar. Чем дороже Герой, тем больше прибыли он принесет Вам. Собирайте прибыль и обменивайте на игровую валюту "серебро".

Обменивайте игровое серебро на реальные деньги!

Вы можете покупать героев в неограниченном количестве. Обмен монет на серебро, а серебро на реальные деньги происходит внутри проекта мгновенно.
Автовыплаты

99% на вывод

500 руб. за регистрацию

Заглушка — 10 руб.

Рефералка — 10%

ПЛАНЫ

Bonus
Собирает: 450 Dolar в час
Стоимость: 50000 серебра

KATIA
Собирает: 7 Dolar в час
Стоимость: 1000 серебра

TREVOR
Собирает: 80 Dolar в час
Стоимость: 10000 серебра

FRANKLIN
Собирает: 3800 Dolar в час
Стоимость: 100000 серебра

MICHAEL
Собирает: 60000 Dolar в час
Стоимость: 1000000 серебра

Выплата

Цитата:
+ 5.44 p
Date: 17.09.2017 00:30:48
ID: 401521878
Details: P46106530 → P73499652
Amount: 5.44 p
Comment: Выплата пользователю tulobzor09 с проекта GTA 5
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