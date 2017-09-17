moneyseabox.ru — GTA 5

Старт игры — 08.09.2017.
РЕГИСТРАЦИЯ
О игре
Автовыплаты
Цитата:
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Покупайте персонажей, которые будут приносить для Вас прибыль в виде Dolar. Чем дороже Герой, тем больше прибыли он принесет Вам. Собирайте прибыль и обменивайте на игровую валюту "серебро".
Обменивайте игровое серебро на реальные деньги!
Вы можете покупать героев в неограниченном количестве. Обмен монет на серебро, а серебро на реальные деньги происходит внутри проекта мгновенно.
99% на вывод
500 руб. за регистрацию
Заглушка
— 10 руб.
Рефералка
— 10%
ПЛАНЫ
Bonus
Собирает: 450 Dolar в час
Стоимость: 50000 серебра
KATIA
Собирает: 7 Dolar в час
Стоимость: 1000 серебра
TREVOR
Собирает: 80 Dolar в час
Стоимость: 10000 серебра
FRANKLIN
Собирает: 3800 Dolar в час
Стоимость: 100000 серебра
MICHAEL
Собирает: 60000 Dolar в час
Стоимость: 1000000 серебра
Выплата
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+ 5.44 p
Date: 17.09.2017 00:30:48
ID: 401521878
Details: P46106530 → P73499652
Amount: 5.44 p
Comment: Выплата пользователю tulobzor09 с проекта GTA 5