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Не смотря на высказывания генерального директора JP Morgan и дальше покупает биткоины

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Не смотря на высказывания генерального директора JP Morgan и дальше покупает биткоины


JP Morgan продолжает операции с биткоином не смотря на негативные высказывания Даймона

На фондовой бирже Nasdaq одной из самых больших сделок с биткоином ETN провел отдел JP Morgan. Эти данные можно наблюдать на ресурсе https://www.nordnet.se/mux/web/markn...ntifier=109538

На ресурсе мы можем наблюдать, что четвертым по сумме покупки биткоинов в день закрытия биржи на этой неделе стал JP Morgan Securities Ltd.

Такую нестандартную ситуацию после заявлений руководства JP Morgan заметил блогер из твиттера под ником IamNomad.

Хотя многие начали винить американский банк за совершение сделок с биткоином, однако на деле это оказалось не совсем так. Сделка была совершена активами которые относятся к XBT Provider, а именно с Bitcoin Tracker One . Курс актива складывается с курса биткоина к доллару умноженном на курс кроны (шведской) к доллару, который составлял 0.13 доллара за 1 крону.

Этот актив торгуется на законных основаниях как ценные бумаги основанные на биткоине.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
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Метки
биткоин, криптовалюта
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