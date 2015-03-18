Kaneki Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 07.06.2016 Сообщений: 255 Благодарностей: 30 УГ: 1 КП: 0.103

Что нужно для создания успешного онлайн-бизнеса?

Раздумывая о теме для новой статьи, я узнал об «проверенном списке действий», которые будут гарантировать вам успех, если вы вдруг надумаете создать свой онлайн-бизнес. Этот список состоит из таких указаний:

Найдите спрос и создайте предложение

Напишите такое объявление, которое будет продавать ваш продукт

Создайте веб-сайт, который будет прост в использовании

Используйте внешние сервисы для привлечения трафика к своему сайту

Станьте экспертом в своей сфере и добейтесь признания других людей

Используйте электронную почту для привлечения большей аудитории к своему продукту

Увеличьте свой доход за счет разумного анализа того, что ваши клиент могут купить в будущем

Ну что же, давайте рассмотрим по-подробнее каждый из вышеперечисленных пунктов. Поехали!



Найдите спрос и создайте предложение





Большинство начинающих предпринимателей делают роковую ошибку, когда начинают искать продукт, не проанализировав рынок.



Чтобы повысить шансы на успех вашего бизнеса, начните с анализа рынка. В идеале вы должны узнать, существуют ли на данный момент проблемы у широкого круга людей, решения которых они просто-напросто не могут найти. В наше время, благодаря Интернету, подобные поиски становятся до глупости простыми.



Посетите онлайн-форумы, чтобы узнать, какими актуальными вопросами задаются люди и какие проблемы они пытаются решить.



Далее, тщательно проанализируйте своих потенциальных конкурентов: посетите их информационные ресурсы и узнайте, как они удовлетворяют спрос своих клиентов.



В итоге, вы станете готовы создать продукт, который будет лучше, чем у ваших конкурентов — помните, что анализ «решает».



Напишите такое объявление, которое будет продавать ваш продукт





В некоторых объявлениях существуют такие вещи, которые привлекают внимание своих читателей, тем самым увеличивая их интерес. Вот список подобных вещей:

В объявлении должен присутствовать убедительный заголовок

Опишите проблему, которую решает ваш продукт

Расскажите о достижениях создателя продукта

Добавьте отзывы людей, которые использовали ваш продукт

Расскажите побольше о том, как ваш продукт приносит пользу

Сделайте предложение

Дайте гарантию в описании

Аргументируйте, почему читатель должен выбрать именно ваш продукт

В конце концов, вы должны сами понимать, почему потенциальный клиент должен выбрать именно вас. Просто задайте сами себе вопросы: «А что особенного в моем продукте? Чем мой продукт лучше продукта моих конкурентов?» Только после длительных размышлений на эту тему вы получите ответ, имея который вы уже можете претендовать на звание «лучшего».



Создайте свой веб-сайт, который будет прост в использовании





После того, как вы проанализировали рынок и определились с продуктом, вам стоит приступить к созданию своего веб-сайта. Вы можете поручить это работу опытным веб-разработчикам, либо же, если у вас самого имеется достаточно знаний в сфере веб-разработки, сделайте эту работу самостоятельно.



Давать советы по поводу создания сайта не буду, ибо сейчас речь идет не об этом… Главное помнить, что у посетителя вашего сайта образуется общее мнение о нем буквально за пять секунд.



Используйте внешние сервисы для привлечения трафика к своему сайту





Реклама типа PPC (pay-per-click - платить за клик) является самым простым способом получения трафика на ваш свеженький, недавно-созданный сайт. Вам реклама типа PPC дает одно важное преимущество — вы можете корректировать свой сайт, параллельно проверяя, увеличилась ли средний показатель интеграции посетителя в лида на вашем сайте. Таким образом, ваш сайт будет приносить вам все больше и больше клиентов — довольно хорошая перспектива, хоть она и требует определенных финансовых вложений.



Станьте экспертом в своей сфере и добейтесь признания других людей





Любой человек будет рад иметь дело с человеком, у которого хорошая репутация. Но хорошую репутацию вовсе не легко получить — для этого нужно быть готовым меняться, тратить очень много времени на свое дело, а так же добросовестно делать свою работу.



Заведите свой блог, в котором вы будете делиться действительно полезной и интересной информацией. Хороший контент находит хорошего зрителя, который в дальнейшем будет лишь помогать улучшаться вашей репутации среди разных кругов людей. Не забывайте, что лицемерие и ложь никогда не приводили к чему-то хорошему.



Согласитесь, выйдет очень паршиво, если ваша «псевдо-хорошая репутация» будет разрушена всего лишь одним здравомыслящим критиком. Поверьте, подобные ситуации неоднократно имели место быть.



Используйте электронную почту для привлечения большей аудитории к своему продукту





В вашем онлайн-бизнесе одним из самых важных показателей успешности вашего бизнеса является количество людей, которое согласились принимать от вас электронные новостные рассылки. Это означает, что они:

Интересуются многими вашими предложениями, ведь эти предложения решают их проблемы.

Со временем все больше и больше будут вам доверять.

Они заинтересованны в дальнейшем сотрудничеством с вами.

К тому же нужно помнить, что реклама с использованием электронных новостных рассылок намного эффективнее и дешевле, нежели ТВ и радио аналоги.



Увеличьте свой доход за счет разумного анализа того, что ваши клиенты могут купить в дальнейшем





Статистика гласит, что по крайней мере 36 процентов ваших клиентов будут иметь с вами дела в дальнейшем, если вы правильно анализируете свою аудиторию. Тут, опять же, потребуются умения для создания определенной статистики. К тому же, вы можете придумать какую-то акцию: «Если вы хотите приобрести стерео систему в качестве дополнения к вашему только что купленному телевизору, то ее цена будет снижена для вас на 25%». Вроде как логично, что после покупки хорошего телевизора было бы чудесно докупить к нему хорошую аудио систему — дабы прочувствовать на себе эффект полного погружения.



Короче, понятно — нужно разумно оценить ситуацию и создать для ваших покупателей какие-то специальные предложения, которые заставили бы их сделать у вас еще одну покупку. Только не увлекайтесь, ведь если вы будете рекомендовать своим покупателям кучу ненужных вещей, то вы им просто наскучите.



Вывод





Надеюсь, что вышеперечисленные советы помогут вам в вашем деле. Все в ваших руках — старайтесь и идите к своей цели, ведь только тогда вы сможете достичь истинного успеха.

Удачи!



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Автор: Kaneki

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Раздумывая о теме для новой статьи, я узнал об «проверенном списке действий», которые будут гарантировать вам успех, если вы вдруг надумаете создать свой онлайн-бизнес. Этот список состоит из таких указаний:Ну что же, давайте рассмотрим по-подробнее каждый из вышеперечисленных пунктов. Поехали!Большинство начинающих предпринимателей делают роковую ошибку, когда начинают искать продукт, не проанализировав рынок.Чтобы повысить шансы на успех вашего бизнеса, начните с анализа рынка. В идеале вы должны узнать, существуют ли на данный момент проблемы у широкого круга людей, решения которых они просто-напросто не могут найти. В наше время, благодаря Интернету, подобные поиски становятся до глупости простыми.Посетите онлайн-форумы, чтобы узнать, какими актуальными вопросами задаются люди и какие проблемы они пытаются решить.Далее, тщательно проанализируйте своих потенциальных конкурентов: посетите их информационные ресурсы и узнайте, как они удовлетворяют спрос своих клиентов.В итоге, вы станете готовы создать продукт, который будет лучше, чем у ваших конкурентов — помните, чтоВ некоторых объявлениях существуют такие вещи, которые привлекают внимание своих читателей, тем самым увеличивая их интерес. Вот список подобных вещей:В конце концов, вы должны сами понимать, почему потенциальный клиент должен выбрать именно вас. Просто задайте сами себе вопросы: «А что особенного в моем продукте? Чем мой продукт лучше продукта моих конкурентов?» Только после длительных размышлений на эту тему вы получите ответ, имея который вы уже можете претендовать на звание «лучшего».После того, как вы проанализировали рынок и определились с продуктом, вам стоит приступить к созданию своего веб-сайта. Вы можете поручить это работу опытным веб-разработчикам, либо же, если у вас самого имеется достаточно знаний в сфере веб-разработки, сделайте эту работу самостоятельно.Давать советы по поводу создания сайта не буду, ибо сейчас речь идет не об этом… Главное помнить, что у посетителя вашего сайта образуется общее мнение о нем буквально заРеклама типа- платить за клик) является самым простым способом получения трафика на ваш свеженький, недавно-созданный сайт. Вам реклама типа PPC дает одно важное преимущество — вы можете корректировать свой сайт, параллельно проверяя, увеличилась ли средний показатель интеграции посетителя в лида на вашем сайте. Таким образом, ваш сайт будет приносить вам все больше и больше клиентов — довольно хорошая перспектива, хоть она и требует определенных финансовых вложений.Любой человек будет рад иметь дело с человеком, у которого хорошая репутация. Но хорошую репутацию вовсе не легко получить — для этого нужно быть готовым меняться, тратить очень много времени на свое дело, а так же добросовестно делать свою работу.Заведите свой блог, в котором вы будете делиться действительно полезной и интересной информацией. Хороший контент находит хорошего зрителя, который в дальнейшем будет лишь помогать улучшаться вашей репутации среди разных кругов людей. Не забывайте, что лицемерие и ложь никогда не приводили к чему-то хорошему.Согласитесь, выйдет очень паршиво, если ваша «псевдо-хорошая репутация» будет разрушена всего лишь одним здравомыслящим критиком. Поверьте, подобные ситуации неоднократно имели место быть.В вашем онлайн-бизнесе одним из самых важных показателей успешности вашего бизнеса является количество людей, которое согласились принимать от вас электронные новостные рассылки. Это означает, что они:К тому же нужно помнить, что реклама с использованием электронных новостных рассылок намного эффективнее и дешевле, нежели ТВ и радио аналоги.Статистика гласит, что по крайней мереваших клиентов будут иметь с вами дела в дальнейшем, если вы правильно анализируете свою аудиторию. Тут, опять же, потребуются умения для создания определенной статистики. К тому же, вы можете придумать какую-то акцию: «Если вы хотите приобрести стерео систему в качестве дополнения к вашему только что купленному телевизору, то ее цена будет снижена для вас на 25%». Вроде как логично, что после покупки хорошего телевизора было бы чудесно докупить к нему хорошую аудио систему — дабы прочувствовать на себе эффект полного погружения.Короче, понятно — нужно разумно оценить ситуацию и создать для ваших покупателей какие-то специальные предложения, которые заставили бы их сделать у вас еще одну покупку. Только не увлекайтесь, ведь если вы будете рекомендовать своим покупателям кучу ненужных вещей, то вы им просто наскучите.Надеюсь, что вышеперечисленные советы помогут вам в вашем деле. Все в ваших руках — старайтесь и идите к своей цели, ведь только тогда вы сможете достичь истинного успеха.-------------------------------------------------Автор:Авторские права на статью принадлежат

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