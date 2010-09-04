Google будет удалять резервные копии неактивных Android-устройств

Ранее процесс приобретения нового телефона или компьютера сводился к тому, что пользователю приходилось тратить много времени на перенос данных, настройку, установку любимых программ, вводы паролей и авторизацию в аккаунтах. Сегодня при первом включении нового гаджета достаточно войти в свой аккаунт Google, Apple или Microsoft, чтобы восстановить все данные из резервной копии. Но если вы часто меняете устройства, то все резервные копии могут занимать много места в облачном хранилище. Google нашла способ решения этой проблемы.
Все резервные копии Android-устройств хранятся в отдельной папке в облачном хранилище Google Диска. Если часто менять смартфоны, то всё место в хранилище будет заполнено их резервными копиями. Как выяснилось, Google решила автоматически удалять бэкапы неиспользуемых девайсов. После двух недель неактивности Google вводит двухмесячный срок действия резервной копии. По истечении этого срока все настройки, личные данные и другая информация конкретного девайса безвозвратно удаляется.
Посмотреть через сколько дней будет удалена резервная копия, можно только с Android-устройства. Так что если вы решили перейти на iOS или любую другую платформу, то нужно быть готовым, что спустя два месяца восстановить свои данные не получится.
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