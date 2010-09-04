iPhone X оказался мощнее MacBook Pro на Intel Core i5

В новых iPhone 8, 8 Plus и X используется шестиядерный процессор Apple A11 Bionic с четырьмя энергоэффективными ядрами Mistral и двумя высокопроизводительными ядрами Monsoon. Также это первый чип с графическим ускорителем собственной разработки Apple. Ещё до анонса смартфонов стало известно, что Apple A11 Bionic стал самым мощным мобильным процессором на рынке. Теперь iPhone X протестировали в Geekbench, где устройство продемонстрировало ещё более впечатляющие результаты.
iPhone X с процессором Apple A11 Bionic стал первым в мире мобильным устройством, преодолевшим барьер в 10 000 баллов в многоядерном тесте бенчмарка Geekbench.
В одноядерном тесте юбилейный iPhone набирает более 4 000 баллов, тогда как все флагманы на Android едва ли дотягивают до 2 000 очков.
В многоядерном тесте разрыв между новым iPhone X и последними флагманами на Android — почти в два раза.
Но самое интересное, что iPhone X способен соревноваться в производительности с MacBook Pro. 13-дюймовый MacBook Pro с двухъядерным процессором Intel Core i5 Kaby Lake набирает в многоядерном тесте Geekbench около 9 000 очков.
Между тем технический специалист Дэниел Мэтт написал в своём блоге, что такие результаты Apple смогла достичь благодаря переходу от 32- к 64-битной архитектуре.
«Я знаю, что многие люди в удивлении поднимут бровь, но я бы посоветовал вам полностью игнорировать Geekbench. И я не могу не подчеркнуть, что почти все, что написано в Интернете о процессорах Apple, неверно», — заявил Дэниел Мэтт.
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