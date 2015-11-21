Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,735 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Японии криптобиржа Coincheck получила лицензию на официальную работу

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:40
#1
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,107
Благодарностей: 3,090
УГ: 59
КП: 0.510
подарки
В Японии криптобиржа Coincheck получила лицензию на официальную работу


Токийская биткоин биржа Coincheck получила лицензию на свою деятельность

Криптобиржа Coincheck подала заявку на рассмотрение своей деятельности в FSA Японии и получило ответ с одобрением. Лицензия выдана Coincheck и именно она дает возможность осуществлять деятельность в законном поле.

Лицензирование криптовалютных бирж в Японии является обязательным правилом и все они должны либо прекратить деятельность, либо получить лицензию до 1 октября 2017 года.

Остновными правилам работы криптобирж остались неизменными с 2016 года. Главными из которых является получение лицензии FSA и наличие уставного капитала не ниже рекомендованного. Летом комитет FSA сообщил о получении более 50 заявок на открытие криптовалютных бирж, однако не все остались одобренными.

Ожидается, что на рынке криптовалют останутся только крпные биржи, а мелкие могут получить отказ в лицензии FSA.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

САМЫЙ МОДНЫЙ БОТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ!
H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь:)
🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥🔔Лучший хостинг РУНЕТА🔔
BiziAlen на форуме  
Ответить
Метки
биржа криптовалют, криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Криптобиржа Coincheck из Японии открыла фонд для новых блокчейн проектов ELENA BAR Новости криптовалют 0 12.08.2017 00:37
«ТелеТрейд Групп» получила лицензию Банка России DepecheM Новости в мире финансов и инвестиций 14 25.06.2016 17:27
Alibaba получила лицензию на онлайн-банк Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 9 31.03.2016 09:27
WebMoney получила европейскую лицензию impressed85 Новости в мире финансов и инвестиций 39 21.11.2015 05:09

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
mightinvest - mightinvest.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
lucrativetime.com -Прибыльное время
От mister iks в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт Miroha:10574 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Иннокентий Безвариантов
"Стеснительный" HYIP
От Иннокентий Безвариантов в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Skylinx
Прием лимита 150 wmz
От Skylinx в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар X-MEN
cristalinv - cristalinv.com
От X-MEN в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
422,735
Тем
489,234
Сообщений
12,182,315

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram