В Японии криптобиржа Coincheck получила лицензию на официальную работу

Токийская биткоин биржа Coincheck получила лицензию на свою деятельность
Криптобиржа Coincheck подала заявку на рассмотрение своей деятельности в FSA Японии и получило ответ с одобрением. Лицензия выдана Coincheck и именно она дает возможность осуществлять деятельность в законном поле.
Лицензирование криптовалютных бирж в Японии является обязательным правилом и все они должны либо прекратить деятельность, либо получить лицензию до 1 октября 2017 года.
Остновными правилам работы криптобирж остались неизменными с 2016 года. Главными из которых является получение лицензии FSA и наличие уставного капитала не ниже рекомендованного. Летом комитет FSA сообщил о получении более 50 заявок на открытие криптовалютных бирж, однако не все остались одобренными.
Ожидается, что на рынке криптовалют останутся только крпные биржи, а мелкие могут получить отказ в лицензии FSA.
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По материалам forklog.com