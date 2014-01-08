KRASSYUKOFF - http://krassyukoff-invest.pro/

Компания KRASSYUKOFF-INVEST является стремительно развивающимся поставщиком финансовых услуг в области целевого микро-кредитования. Комплексное обслуживание операций с ценными бумагами является одним из приоритетных направлений деятельности KRASSYUKOFF-INVEST. Мы учитываем разнообразие инвестиционных интересов наших клиентов, предоставляя возможность проводить операции на всех основных фондовых рынках мира и работать со всем спектром инвестиционных инструментов.
Нашему стабильному развитию и увеличению финансового оборота, способствует открытие нового финансового инструмента, как сотрудничество с крупнейшими брокерскими компаниями мира, которые обслуживают страховые компании, имеющие вековой опыт в области накопительного страхования жизни для физических лиц по всему миру.
Компания KRASSYUKOFF-INVEST уникальна в своём роде, это перспективный механизм с доступным и экономически эффективным маркетинговым подходом. Который способен обеспечить долгосрочные перспективы прибыли для людей, которые открывают для себя новые возможности, стремящиеся обрести финансовое благополучие. Мы предлагаем ежедневную динамику процентную ставку от 30% до 45% в день, а также дополнительные возможности для большего заработка. Инвестиционные депозиты работают до 1 дня.