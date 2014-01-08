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KRASSYUKOFF - http://krassyukoff-invest.pro/

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:39
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2014
Сообщений: 377
Благодарностей: 51
УГ: 11
КП: 0.000
KRASSYUKOFF - http://krassyukoff-invest.pro/
Я не админ/владелец проекта, "KRASSYUKOFF-INVEST" добавлен на мониторинг

Старт: 15.09.17



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Описание:
Цитата:
Компания KRASSYUKOFF-INVEST является стремительно развивающимся поставщиком финансовых услуг в области целевого микро-кредитования. Комплексное обслуживание операций с ценными бумагами является одним из приоритетных направлений деятельности KRASSYUKOFF-INVEST. Мы учитываем разнообразие инвестиционных интересов наших клиентов, предоставляя возможность проводить операции на всех основных фондовых рынках мира и работать со всем спектром инвестиционных инструментов.

Нашему стабильному развитию и увеличению финансового оборота, способствует открытие нового финансового инструмента, как сотрудничество с крупнейшими брокерскими компаниями мира, которые обслуживают страховые компании, имеющие вековой опыт в области накопительного страхования жизни для физических лиц по всему миру.

Компания KRASSYUKOFF-INVEST уникальна в своём роде, это перспективный механизм с доступным и экономически эффективным маркетинговым подходом. Который способен обеспечить долгосрочные перспективы прибыли для людей, которые открывают для себя новые возможности, стремящиеся обрести финансовое благополучие. Мы предлагаем ежедневную динамику процентную ставку от 30% до 45% в день, а также дополнительные возможности для большего заработка. Инвестиционные депозиты работают до 1 дня.

Компания KRASSYUKOFF-INVEST Ваш надежный партнер!
Инвестиционные планы:

30% В ДЕНЬ
35% В ДЕНЬ
45% В ДЕНЬ

Платёжные системы:
-Payeer
-QIWI

Мин/Макс вклад:

10 руб. / 25000 руб.

Реферальная система:

10%

Выплаты: ручные

Тех. часть: SSL, DDoS

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Наш депозит:

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Старый Сегодня, 00:58
#2
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,278
Благодарностей: 3,215
УГ: 118
КП: 0.032
подарки
Re: KRASSYUKOFF - http://krassyukoff-invest.pro/
ТС прям сегодня в ударе, тащит и тащит шлаки. Сразу в проблемном их размещайте чтобы модерам поменьше работы. И правила создания тем почитайте или посмотрите как другие офрляют
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