Крупный игрок рынка онлайн-платежей укрепляет позиции в Европе

Klarna, крупнейший шведский провайдер услуг процессинга онлайн-платежей, объявил о завершении приобретения немецкой платежной компании BillPay. Это позволит Klarna расширить свои услуги в регионе.
Благодаря этой сделке обе компании будут работать в Германии, Австрии и Швейцарии. Они также смогут предлагать свои методы платежей продавцам и пользователям на международных рынках на фоне роста трансграничной электронной коммерции.
Приобретение вскоре утвердит Федеральный орган финансового надзора в Германии.
Немецкая компания в сфере онлайн-платежей BillPay была основана в 2009 году. Она предлагает свои услуги на рынках Германии, Австрии, Швейцарии и Нидерландов.
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