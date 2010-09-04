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Украинские банки будут проверять клиентов по-новому

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Украинские банки будут проверять клиентов по-новому

Банки обязали осуществлять финансовый мониторинг по европейским стандартам. С сентября этого года вступило в действие постановление НБУ №42, которое предусматривает изменения в положении об осуществлении банками финансового мониторинга. Это в корне изменит подходы банков к проверке и изучению клиентов. Как именно изменится работа банков и чего ожидать их клиентам — пояснила Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины.

Что меняется

Отныне банки обязаны, кроме первичной процедуры идентификации, проверки паспорта и идентификационного кода, к которым все привыкли, требовать также документальное подтверждение источников происхождения средств клиентов. Например, это могут быть документы о получении наследства, продаже имущества, справка о доходах или заработной плате, какое-нибудь другое подтверждение легальности ваших денег.


Это все необходимо, чтобы не допустить операций, не соответствующих виду деятельности клиента или не соответствующих его размеру легальных доходов.

Классическая ситуация: в банк обращается лицо, желающее купить дорогое авто или квартиру стоимостью в несколько сотен тысяч (миллионов) гривен. Или просто перевести, к примеру, 200 тысяч грн. В то же время, единственный источник доходов этого человека — официальная зарплата размером 8 тысяч грн.

По новым правилам, если такой клиент не сможет предоставить дополнительные документы, подтверждающие происхождение его средств, банк не имеет права допустить соответствующую операцию. Ведь не понятно происхождение этих денег.

Таким образом, если раньше клиент выбирал банк, изучая его продукты, финансовые показатели и деловую репутацию владельцев, то теперь и банк будет интересоваться легальностью состояния клиента. И решать, может ли он его обслуживать или нет.

Нужны ли такие новации

Новые правила иногда вызывают раздражение у клиентов и некий дискомфорт у работников банков. Последним неприятно выпытывать у каждого, за счет чего он живет и может ли доказать, что планируемая им сделка соответствует уровню его доходов.

Чтобы максимально смягчить ситуацию и не допустить конфликтов с клиентами, банки уже проводят для своих менеджеров соответствующие тренинги, где учат, как объяснять людям, почему они задают им такие неудобные вопросы. Важно также, чтобы банки в борьбе за клиента не прибегали к нечестной конкуренции, позволяя себе проверять клиентов менее придирчиво.


В целом, как отмечает эксперт, это нормальная мировая практика. Если мы хотим, чтобы Украину считали цивилизованной и серьезно воспринимали на международном уровне, необходимо синхронизировать украинское правовое поле с европейскими и мировыми стандартами.

Конечно, к этому нужно адаптироваться. И, возможно, понадобится больше времени, чем планировалось, чтобы банки и их клиенты начали нормально воспринимать новые жесткие требования НБУ, однако это неизбежно. Иначе нам не преодолеть такие позорные явления как отмывание денег, коррупция, финансирование терроризма и другие рискованные финансовые операции.

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Метки
банки, новости
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