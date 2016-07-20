Хардфорк Monero состоялся, обновлен протокол RingCT

Хардфорк Monero успешно завершен, сеть перешла на поддержку RingCT
Как и ожидалось хардфорк Monero прошел на неделю раньше запланированного времени. Ранее дата хардфорка должна была быть 21 сентября, однако повышение хешрейта сети Monero до более 250 млн h/s вызвало перенос даты. Обновленный протокол вступил в силу ночью с 15 на 16 сентября.
Согласно документации нового программного обеспечения в сети Monero реализованы кольцевые конфиденциальные транзакции. Если ранее этот протокол RingCT использовался но не всеми, то теперь он стал обязателен для всей сети.
Курс Monero сейчас ходит около 100 долларов, а капитализация превышает полтора миллиарда долларов. В ТОП-100 по капитализации Monero занимает уверенную 8 строчку.
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По материалам forklog.com