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Украинские стартапы собрали почти $2 млн в 2017 году

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Украинские стартапы собрали почти $2 млн в 2017 году



Украинские стартапы собрали почти 2 миллиона долларов на краудфандинговых платформах в 2017 году.

Об этом говорится в исследовании Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций.

Согласно исследованию, по результатам первых 7 месяцев, 2017 год уже стал одним из «самых богатых» на успешные краудфандинговые кампании в истории украинских стартапов.

Отмечается, что с начала 2017 года было запущено 35 кампаний на Kickstarter и Indiegogo - наиболее популярных мировых краудфандинговых платформах.

Важно отметить, что большая часть проектов (83%) успешно собрали необходимые суммы. По состоянию на середину августа 2017 года, украинские проекты собрали 1,895 млн долларов что в четыре раза больше общей начальной цели.

Наиболее успешными кампаниями в 2017 году по критерию соотношения заявленной цели и собранных средств стали:

Jollylook ( экологичная фотокамера для мгновенных снимков), которым удалось собрать 377 тыс. долл. вместо 15 тыс. долл. заявленных изначально.

Senstone (модный кулон для преобразования голосовых заметок в текст) - суммарно проект поднял 370 тыс. долл.

UGEARS Hurdy-Gurdy (уникальные механические музыкальные модели) - удалось собрать более 290 тыс. долл.

Отмечается, что не всегда есть и возможность определить «сопричастность» проекта к Украине, почти половина проектов указывает свое местоположение США, что связано с их нацеленностью на глобальный рынок.



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Метки
инвестиции, стартапы
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