Украинские стартапы собрали почти $2 млн в 2017 году

Украинские стартапы собрали почти 2 миллиона долларов на краудфандинговых платформах в 2017 году.
Об этом говорится в исследовании Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций.
Согласно исследованию, по результатам первых 7 месяцев, 2017 год уже стал одним из «самых богатых» на успешные краудфандинговые кампании в истории украинских стартапов.
Отмечается, что с начала 2017 года было запущено 35 кампаний на Kickstarter и Indiegogo - наиболее популярных мировых краудфандинговых платформах.
Важно отметить, что большая часть проектов (83%) успешно собрали необходимые суммы. По состоянию на середину августа 2017 года, украинские проекты собрали 1,895 млн долларов что в четыре раза больше общей начальной цели.
Наиболее успешными кампаниями в 2017 году по критерию соотношения заявленной цели и собранных средств стали:
Jollylook ( экологичная фотокамера для мгновенных снимков), которым удалось собрать 377 тыс. долл. вместо 15 тыс. долл. заявленных изначально.
Senstone (модный кулон для преобразования голосовых заметок в текст) - суммарно проект поднял 370 тыс. долл.
UGEARS Hurdy-Gurdy (уникальные механические музыкальные модели) - удалось собрать более 290 тыс. долл.
Отмечается, что не всегда есть и возможность определить «сопричастность» проекта к Украине, почти половина проектов указывает свое местоположение США, что связано с их нацеленностью на глобальный рынок.
Источник
.